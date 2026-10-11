Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В генконсульство не поступало обращений из-за якобы отравления россиян в Хургаде
Российское генеральное консульство в Хургаде не получало сообщений о массовом отравлении граждан России в одном из местных отелей.
Генконсульство РФ в Хургаде опровергло информацию о массовом отравлении российских туристов, сообщает ТАСС.
«Нет, никаких обращений в связи с отравлениями в генконсульство не поступало», – подчеркнули дипломаты.
Ранее ряд русскоязычных Telegram-каналов распространил сведения, что в одном из отелей египетского курорта якобы произошли массовые отравления россиян.
В сентябре Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР в связи с сообщениями об отравлении российских туристов на территории египетского курорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября ведомство запросило у турецких властей данные о массовом отравлении россиян в Аланье.