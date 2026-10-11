Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Сильная магнитная буря на Земле завершилась
Магнитная буря, которая началась на Земле вечером в субботу и достигла третьего уровня по пятибалльной шкале, полностью завершилась, сообщили в Институте прикладной геофизики.
Как уточнили в Институте прикладной геофизики, магнитная буря, которая была зафиксирована на Земле в субботу вечером и достигла уровня G3, завершилась, передает ТАСС.
По данным учреждения, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время находится на отметке «штиль». Уровень G3 означает сильную магнитную бурю по шкале из пяти показателей, где G5 – это экстремально сильное возмущение, а G1 – слабое.
Согласно информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитосфера находится в «зеленой» зоне уже около шести часов.
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