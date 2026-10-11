Сильная магнитная буря на Земле завершилась

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в Институте прикладной геофизики, магнитная буря, которая была зафиксирована на Земле в субботу вечером и достигла уровня G3, завершилась, передает ТАСС.

По данным учреждения, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время находится на отметке «штиль». Уровень G3 означает сильную магнитную бурю по шкале из пяти показателей, где G5 – это экстремально сильное возмущение, а G1 – слабое.

Согласно информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитосфера находится в «зеленой» зоне уже около шести часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Землю накрыла сильная магнитная буря.

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