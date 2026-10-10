Землю накрыла сильная магнитная буря после серии солнечных вспышек

Землю накрыла сильная магнитная буря

Tекст: Катерина Туманова

«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Буря регистрируется примерно с 20 часов по московскому времени. Текущий балл – G3. Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года», – сказано в сообщении Telegram-канала лаборатории.

Ученые напомнили, что буря сопровождается интенсивными полярными сияниями, наблюдаемыми на географических широтах от 50 градусов и выше. Это вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе наблюдавшегося в начале недели сильного всплеска солнечной активности.

Эксперты прогнозируют, что геомагнитное поле может оставаться в возмущенном состоянии ещё около суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 октября на Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса, как и на следующий день. После этого ученые предупредили о летящих к Земле трех облаках плазмы.