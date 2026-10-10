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Землю накрыла сильная магнитная буря после серии солнечных вспышек
Землю накрыла сильная магнитная буря
Мощное возмущение геомагнитного поля достигло высоких значений из-за серии недавних вспышек предпоследнего класса мощности на Солнце, из-за этого в разных частях страны видны полярные сияния высшего балла интенсивности, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Буря регистрируется примерно с 20 часов по московскому времени. Текущий балл – G3. Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года», – сказано в сообщении Telegram-канала лаборатории.
Ученые напомнили, что буря сопровождается интенсивными полярными сияниями, наблюдаемыми на географических широтах от 50 градусов и выше. Это вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе наблюдавшегося в начале недели сильного всплеска солнечной активности.
Эксперты прогнозируют, что геомагнитное поле может оставаться в возмущенном состоянии ещё около суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 октября на Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса, как и на следующий день. После этого ученые предупредили о летящих к Земле трех облаках плазмы.