Кто возглавит новую украинскую церковь

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...

Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они и сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...

Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

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        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Кто возглавит новую украинскую церковь

          Главным претендентом на пост главы новой самостоятельной украинской церкви на самой Украине считают правую руку Филарета митрополита Епифания   23 ноября 2018, 18:20
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Нечаев,
          Олег Москвин,
          Юрий Зайнашев

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          На Украине идет процесс создания новой церкви и уже обсуждается кандидатура ее главы. В украинской прессе полагают, что им может стать митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний (Думенко). Однако этот молодой и перспективный кандидат на деле может оказаться всего лишь марионеткой нынешнего главы раскольников Филарета. Согласится ли Константинополь на такой вариант?

          Петр Порошенко в очередной раз пообещал предоставление автокефалии новой украинской православной церкви теперь уже константинопольского патриархата. По его словам, «27-29 ноября Ростислав Павленко (бывший заместитель главы администрации президента – прим. ВЗГЛЯДа.) едет в Стамбул, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса, а в декабре мы соберем Собор новой церкви», – сказал президент.

          Предполгается, что общая логика процесса будет выглядеть следующим образом: на Синоде 27-29 ноября украинской церкви предоставят томос, а параллельно с этим назначат специального экзарха константинопольского патриарха, который будет делегирован на проведение объединительного Собора на Украине в декабре.

          Напомним, собор новой православной церкви Украины должен был состояться уже 21 ноября, и на нем собирались избрать главу новосозданной структуры с неопределенным статусом. Однако созыв собора был отложен. 

          Одна из причин – далекая от завершения борьба за пост ее руководителя. В тексте, опубликованном на сайте издания «Украинская правда», говорится, что считавшиеся главными претендентами предстоятели Украинской православной церкви Киевского патриарахата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий (Малетич), якобы отказываются от выдвижения своих кандидатур на пост руководителей новой церкви.

          Cейчас идет жесткая борьба между Константинопольским патриархатом (Фанаром) и УПЦ КП за то, кто реально будет контролировать создающуюся церковь, заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин, экс-глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию церкви и общества. «Очевидно, что Фанар взял тайм-аут потому, что, если провести этот так называемый собор сейчас, двукратный численный перевес оказывается у сторонников Филарета. Около сорока так называемых архиереев Филарета против от десяти-двадцати сторонников так называемой Автокефальной церкви Макария (Малетича), и, возможно, какого-то мизерного количества представителей канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата – ВЗГЛЯД)», – объяснил Чаплин. «Естественно, Фанар это не устраивает, потому что руководить будут не представители Константинополя, а Филарет и его сторонники», – отметил он, добавив, что фанариоты очень рассчитывают на поддержку сторонников Макария.

          «Наиболее вероятным предстоятелем самостоятельной Церкви считают нынешнего патриаршего наместника, правую руку Филарета, митрополита Епифания. Хотя его кандидатура, если и будет рассматриваться, то будет не единственной», – говорится в публикации «Украинской правды».

          Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) достаточно молод (ему 39 лет) и церковную карьеру начал делать относительно недавно, с 2008 году, когда он стал секретарем Филарета. С его подачи он в том же году стал наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря Киева, главного для УПЦ КП. В 2012 году Епифаний епископ, в 2013 году – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Сейчас Епифаний – патриарший наместник. То есть, в случае смерти Филарета станет местоблюстителем патриаршего престола.

          Фигура Епифания, судя по всему, всплыла как раз по инициативе Филарета. «Его кандидатура появилась, когда стало понятно, что и Константинопольский патриархат, и часть епископов УПЦ КП не хотят видеть во главе церкви Филарета, – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. – Когда он это понял, то выдвинул Епифания как некую компромиссную фигуру».

          Впрочем, как оговорился Лункин, «непонятно, насколько всерьез эта фигура обсуждается, поскольку все это происходит кулуарно, тайно. Всплывают какие-то кандидатуры на уровне церковных слухов». В связи с этим собеседник уверен, что Думенко вовсе не является основным претендентом на пост главы создаваемой церкви.

          Кроме того, непонятно, насколько компромиссной фигурой является Епифаний на самом деле.

          Епифаний – «личность малозаметная, психологически и организационно зависимая от Филарета», и в случае его избрания, уверен Всеволод Чаплин, реально руководить церковью будет Денисенко.

          «Поэтому против него будут действовать менее энергично, чем против Филарета, но все равно будут понимать, что Епифаний – это Филарет», – подчеркнул эксперт.

          Как считает Чаплин, Фанару бы хотелось провести на пост патриарха «абсолютно понятную и подконтрольную фигуру, например, архиепископа Иова (Геча). Он в свое время полностью провалил руководство так называемым экзархатом русских приходов Константинопольского патриархата в Западной Европе, не справившись с возней интеллигенции старшего поколения. Но его утрированная верность указаниям Константинополя, очевидно, очень нравится фанариотам».

          Кроме того, Фанар может сделать ставку на архиепископа Даниила (Зелинского) – «американского гражданина, который был американским армейским офицером-капелланом», считает собеседник.

          Чаплин также отметил, что светские власти в преддверии президентских выборов будут подстегивать процесс определения главы новой церкви. При этом у президента Петра Порошенко есть свой интерес, который неизбежно столкнется с константинопольским. Порошенко в идеале, если не получится поставить новую церковь под полный контроль филаретовцев, хотел бы видеть на посту главы новой украинской церкви Винницкого митрополита УПЦ МП Симеона. Однако эта кандидатура абсолютно не популярна ни среди филаретовцев, ни среди сторонников Фанара, подчеркнул эксперт.

          Есть у Епифания и еще один потенциальный конкурент – митрополит Луцкой и Волынский Михаил (в миру Тимофей Семёнович Зинкевич). Причем он тоже не так уж и прост. Михаил в свое время успел отслужить три года в ВМФ СССР, а затем учился с Санкт-Петербургской духовной семинарии с 1990 по 1994 год.

          Живущий в Киеве православный писатель Дмитрий Скворцов считает, что у Епифания шансов нет. «И не только потому, что Порошенко и Варфоломей хотят видеть каждый своего ставленника. Дело в том, что Думенко ненавидят и в самом «Киевском патриархате», – объяснил Скворцов газете ВЗГЛЯД. По его словам, Филарет долго подбирал себе преемника, который не разворовал бы сразу деньги, и когда, наконец, остановился на Епифании, все остальные кандидаты были отодвинуты на второй план. И теперь они выжидают момента отомстить, а ведь голосование будет тайным, подчеркнул писатель.

          Всеволод Чаплин считает, что Константинополю все же удастся продавить собственную кандидатуру. «Одна проблема: что делать с Филаретом и филаретовцами, как разбить их большинство. Мне кажется, что эта проблема не будет решена», – резюмировал он.


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