В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом.

Священный синод РПЦ жестко и адекватно ответит на решения Константинополя по Украине. Как заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, синод соберется в Минске в понедельник и «выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле».

А накануне Кремль дал публичную оценку церковному кризису в соседней стране: «Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то также... будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он уточнил: Москва будет реагировать «исключительно политико-дипломатическими способами».

Важное заявление в пятницу сделал и глава дипломатии. Сергей Лавров отметил ту роль, которую в разрастающемся расколе сыграли США. «Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона», – приводит слова Лаврова пресс-служба МИДа.

Параллельно с этим спецпредставитель госдепа США на Украине Курт Волкер сделал заявление, которое отличалось заметной двойственностью. С одной стороны, он напомнил, что США поддерживают религиозную свободу. Но с другой стороны, в той же фразе он подчеркнул: Вашингтон приветствует решение Константинопольского патриархата об автокефалии украинской церкви. Так что на деле госдеп в лице Волкера поддержал лишь одну из сторон в церковном конфликте – Константинополь и украинских раскольников.

«Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения», – оговорился Волкер. Но когда журналисты напомнили ему о предупреждении представителей РПЦ, что автокефалия украинской церкви приведет именно что к насилию в стране, Волкер возложил вину не на инициаторов раскола, а на саму РПЦ. «Это трагедия что вы имеете религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию», – объявил американский эмиссар на Украине.

«Думаю, что Штаты постараются непосредственно в конфликт не влезать, и сохранить дистанцию, по крайней мере, в своей публичной позиции. Но было бы наивным предполагать, что тот же Курт Волкер и остальные не понимают, что происходит, и не понимают, какие процессы сейчас запущены», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Опасные для судеб православия процессы, тем временем, продолжают развиваться. Вслед за чередой сенсационных сообщений из Фанара (резиденции константинопольского патриарха) – снятие анафемы с самозваного «патриарха Киевского» Филарета, отмена решения 17-го века о переходе Киевской митрополии от Константинополя к Москве, – свой ход сделал Киев.

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Упомянутый Филарет в пятницу анонсировал в ближайшее время «объединительный собор», на котором объявят о создании единой Украинской православной церкви. УПЦ Московского патриархата – единственная канонически признанная и самая крупная православная структура на Украине – уже заявила, что в этом мероприятии участвовать не будет. Таким образом, вместо «уврачевания раскола» лишь увеличивается пропасть. Какими могут быть упомянутые Песковым «политико-дипломатические способы» Москвы для защиты православных на Украине?

«Таким способом, безусловно, являются переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, включая вопросы о связях Варфоломея с Фетхуллахом Гюленом. Думаю, Россия должна помочь Эрдогану провести расследование этих связей, которые были весьма крепкими», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Напомним, что Гюлен – заклятый враг турецких властей.

«Второе расследование – о связях экзарха Константинопольского патриархата Илариона (Рудника) с чеченскими боевиками. Как известно, он был арестован в начале 1990-х полицией Турции как эмиссар Басаева.

В-третьих, должно быть широкомасштабное расследование по книгам выдающегося православного журналиста Василия Анисимова по истории автокефального филаретовского раскола о том, что

так называемый киевский патриархат Филарета (Денисенко) многие годы были центром вербовок бандеровских боевиков в горячие точки СНГ против России»,

– полагает Фролов. «Самыми опасными фигурами являются те, кто продолжает нас убаюкивать рассказами о том, что ничего страшного не произошло, никаких захватов церквей не будет, ведь в обращении Константинопольского патриархата сказано, что, мол, не надо захватов. Так вот, это константинопольское миротворчество в стиле сайта «Миротворец», – считает он. Фролов полагает, что в захватах будет участвовать СБУ, «чей замглавы Виктор Кононенко выступил со вбросами, которые фактически оправдывают захваты», минкульт Украины и украинские добробаты.

«Их руками убивали писателя Олеся Бузину, а сейчас есть угроза жизни и Всеблаженнейшему митрополиту Онуфрию, предстоятелю Украинской церкви Московского патриархата, который на встрече с Порошенко отказался ломаться и участвовать в унии с раскольниками, фанариотами и униатами», – считает Фролов. Он уверен, что «называя вещи своими именами, Константинопольский патриархат де-факто дал отмашку на захват Киевско-Печерской лавры», приняв «абсурдное и антиканоническое решение» о возрождении киевской ставропигии. Поясним: ставропигия – статус, присваиваемый монастырям, лаврам или церковным братствам, который предполагает подчинение напрямую патриарху или синоду.

Решение Константинопольского патриархата, помимо всего прочего, проникнуто грубым историческим невежеством, добавил Фролов. Там не знают границ Киевской митрополии 17 века.

«Митрополия, которая называлась Киевской, Галицкой и Малой Руси митрополией включала в себя историческую Малороссию, Белоруссию, Смоленск и Брянск. Но она не имела никакого отношения к Новороссии и Таврии», – сказал он. В Таврии (Крыму) и Новороссии были переходы от Константинополя в Московский патриархат (если речь шла о приходах этнических греков) или о просто создании приходов Московского патриархата, напоминает Фролов.

Если вернуться от истории к злобе дня, то отметим, что у Москвы все же есть некоторые способы воздействия на Киев через международные организации, надеется член президентского Совета по правам человека, завкафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков.

«Думаю, Песков, пообещав защищать православных на Украине, имел в виду апелляцию к международному праву и к институциям, которые призваны это международное право защищать. Это, прежде всего, Совет безопасности ООН, – сказал Поляков газете ВЗГЛЯД. – Коль скоро это европейское дело то, соответственно, будут задействованы Европейский суд по правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы тоже».

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«Если действительно начнутся серьезные столкновения на религиозной почве и очевидные гонения на верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, то на всех этих «инструментах» нам придется очень хорошо сыграть», – предупредил Поляков.

Возможны и другие меры, считает эксперт. «Если мы зафиксируем ситуацию, когда начнутся очевидные гонения, особенно если будут реальные пострадавшие и даже погибшие, то в международных судах можно будет возбуждать дело против Украины – и не по признаку выдуманного геноцида, как в случае с Голодомором, а за репрессии по религиозному признаку», – считает он.

Поляков уверен, что ситуация станет новым тестом для отношений России и европейских институций. «Вне зависимости от того, как строятся наши отношения с этими организациями, они призваны по своему уставу и происхождению защищать права, в том числе, верующих. Это будет еще и лакмусовая бумажка на дееспособность этих институций».

Кроме того, обращение РПЦ во Всемирный совет церквей тоже может сыграть свою роль, надеется член СПЧ.

Кстати, в этой связи внушает надежду позиция Ватикана, который, как известно, играет важную роль во Всемирном совете. «Ватикан категорически не вмешивается в дела православия, но уже ясно, что с той церковью, которую признает Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет», – пообещал ТАСС дипломатический источник в Ватикане.

Вечером в пятницу стало известно, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию, возникшую вокруг Русской православной церкви на Украине.