В РПЦ пообещали жестко ответить на решения Константинополя

Синод Русской православной церкви адекватно и жестко ответит на последние решения Константинопольского патриархата по Украине, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник. В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», – цитирует Волкова ТАСС.

Он также отметил, что ситуация напряженная, передает РИА «Новости».

«Мы молимся и надеемся на то, что все эти обстоятельства не приведут к какого-то рода столкновениям и каким-то конфликтам. Очень хочется надеяться, что горячие головы со всех сторон будут сдержаны, и соответствующие органы власти Украины найдут в себе силы поддерживать мир, а не вставать на одну из сторон в уже существующем сейчас конфликте», – сказал он.

Ранее в субботу глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявлял, что шаги стамбульского Синода по Украине вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом.

Между тем президент Украины Петр Порошенко призывал сограждан помолиться за получение автокефалии.

До этого синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ). В РПЦЗ данное решение сочли неправомерным.

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