Порошенко призвал граждан Украины помолиться за автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан помолиться за получение автокефалии и предложил им выйти в воскресенье, 14 октября, на Софийскую площадь Киева.

Порошенко написал в Facebook: «Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром встанем с благодарственной молитвой за автокефалию для нашей церкви».

Также он призвал украинцев выйти утром 14 октября на Софийскую площадь Киева.

Украинский лидер добавил, что с соответствующей инициативой к нему обратились общественные лидеры, в том числе Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко и Михаил Слабошпицкий.

Ранее Ватикан комментировал заявление украинского МИДа о том, что Святой Престол поддерживает предоставление автокефалии Украине. Отмечалось также, что Ватикан не собирается поддерживать контакт с неканоническими церквями на Украине.

Накануне синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ). В РПЦЗ такое решение сочли неправомерным.

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