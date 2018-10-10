Ватикан не признает украинских раскольников

Ватикан не намерен поддерживать контакт с неканоническими церквями на Украине, которые признал Константинопольский патриарх Варфоломей, сообщают источники.

«Ватикан категорически не вмешивается в дела православия, но уже ясно, что с той церковью, которую признает Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет», – сообщил дипломатический источник в Ватикане, передает ТАСС.

Ранее Ватикан комментировал заявление украинского МИДа о том, что Святой Престол поддерживает предоставление автокефалии Украине.

Накануне синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ). В РПЦЗ решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным. РПЦ заявила о пересечении Константинополем «красной черты» и предрекла начало «чего-то страшного» на Украине.