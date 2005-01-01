Ватикан опроверг поддержку украинской автокефалии

Ватикан прокомментировал заявление украинского МИДа о том, что Святой Престол поддерживает предоставление автокефалии Украине.

После встречи главы МИД Украины Павла Климкина с секретарем Ватикана по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером Киев опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Ватикан «уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви». При этом МИД Украины заявил о «поддержке» со стороны Святого Престола, занимающего «четкую позицию относительно предоставления томоса».

Дипломатическое представительство Святого Престола на Украине исправило заявление МИДа, подчеркнув, что Ватикан считал и считает вопрос украинской автокефалии «внутренним вопросом православной церкви». Святой Престол «не намерен предоставлять никакой оценки» данного процесса, передает ТАСС.

Напомним, получение Украиной автокефалии может привести к большому расколу. Русская православная церковь уже резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом. РПЦ готовится и к более серьезным мерам.