Что общего между попытками расколоть православный мир и ставкой на изоляцию России

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13 октября, суббота  |  Последнее обновление — 00:35  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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          Что общего между попытками расколоть православный мир и ставкой на изоляцию России

          Владимир Путин во время первого посещения Святой Горы Афон в 2005 году - с настоятелями монастырей   12 октября 2018, 23:40
          Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Россия столкнулась с новым серьезнейшим испытанием. Именно так можно охарактеризовать совершающийся на наших глазах раскол мирового православия. Попытка отторжения украинской церкви от Русской православной церкви это не просто удар по РПЦ – это удар по всей России, находящийся в одном ряду с развалом СССР в 1991 году и попытками изолировать Россию после марта 2014-го. Почему это так?

          Раскол православного мира становится реальностью – объявление в Константинополе о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви вынуждает Русскую православную церковь принять решение о разрыве канонического общения с Константинопольским патриархатом, местоблюститель которого последнюю тысячу лет считался первым из равных среди патриархов всех православных церквей.

          Решение о фактическом разрыве отношений будет, скорее всего, принято уже в понедельник на заседании священного синода РПЦ в Минске – и будет иметь огромные последствия для всех нас.

          Не только верующих. Русская церковь это не просто главный хранитель и носитель тысячелетних традиций русского народа и государства, но и стержень исторической России. Отделение Украины от России в 1991-м и разрыв в 2014 годах обратимы и не много весят на весах истории – пока две части великой России оставались под окормлением единой церкви. Сейчас это единство пытаются разорвать – и это становится серьезнейшим испытанием для всего русского народа, независимо от того, по какую сторону границы он проживает. Допустим ли мы разделение – или попытки его устроить станут катализатором уже не разделительных, а воссоединительных тенденций?

          Цель раскола понятна – это попытка Запада выиграть у России борьбу за Украину. Ради этого атлантисты пошли даже на провоцирование раскола мирового православия – что, впрочем, также является для глобализаторов давно желаемым. Другое дело, что мало кто мог поверить в успешнось попыток расколоть православный мир. Он за почти тысячу лет, прошедших с момента отпадения от него католического Рима, пережил множество тяжелейших испытаний, но все же сохранял свое единство.

          Нынешний раскол станет огромной трагедией для всех православных по всему миру – но в первую очередь для России, которая является самой крупной православной страной в мире, его неофициальным центром и опорой. Наши враги будут пытаться представить дело так, что это РПЦ отпала от православия, нарушила каноны и впала в ересь – а Константинополь идет правильным путем. Что это напоминает?

          Это очень похоже на попытки объявить Россию мировым изгоем и изолировать ее после присоединения Крыма.

          Тогда, весной 2014 года, страны Запада во главе с США объявили нашу страну в нарушении международного права, в угрозе международной безопасности и миру во всем мире. Президент США Барак Обама заявил о намерении наказать Россию – устроив нам блокаду и изоляцию. Только так можно заставить Москву заплатить за нарушение правил мирового общежития и отказаться от Крыма.

          Точно так же и сейчас наши враги на Западе будут говорить о том, что РПЦ и Россия поссорились со всем миром – да, православным, но всем – из-за Украины, что их «имперская» и «великодержавная» политика привели к изоляции русских от всех остальных, даже близких им народов.

          Но как и в случае с 2014-м годом, так и сейчас это будет ложью. Россия не была изолирована от мира после Крыма – просто потому, что мир это далеко не только и давно уже не столько Запад. Золотой миллиард всё еще мнит себя «повелителем вселенной», «движителем прогресса» и «сияющим градом на холме» - но удерживает свое первое место (по военной и финансово-экономической мощи, уровню жизни, и влиянию на мировую повестку) лишь по инерции. Эпоха западного господства в мире, начавшаяся в 16-17 веках, заканчивается буквально на наших глазах.

          Этот процесс начался в первую пятилетку после 1945 года, когда СССР вышел победителем из мировой войны, Китай восстановил свое единство, а Индия обрела независимость, и с небольшими отступлениями и паузами, продолжается все эти семьдесят с лишним лет. Неважно, кто сейчас играет первую скрипку в построение постзападного мира – важно, что этот процесс необратим. Россию невозможно изолировать от мира не только из-за наших масштабов – а из-за того, что сам мир во всей его сложности и многообразности этого не хочет. Хочет Запад – да и то, довольно условно, ведь движущей силой политики сдерживания России  является лишь глобалистки настроенная часть западной элиты, а вовсе не все страны «золотого миллиарда» и уж тем более не их народы.

          В конечном счете эта попытка изоляции ударит по самим ее инициаторам – как потому, что будучи неудачной демонстрирует всем слабость «мирового правительства», так и потому, что подталкивает все остальные 6 миллиардов населения Земли к усилению сопротивления глобализации и ускорению процесса построения нового, постзападного миропорядка.

          В этом новом миропорядке России выступает не просто главным застрельщиком – и носителем идеи национального суверенитета и цивилизационной самобытности. Мы отстаиваем свое право на них для себя – и одновременно для всего мира. Не только для Китая и Турции – но и для Италии с Францией. Важнейшей составляющей самобытности того или иного народа является его религия – через нее проявляется весь его цивилизационный код. Цель глобализаторов – объединение человечества в единую массу унифицированных потребителей без национальных, религиозных, семейных признаков – недостижима без слома традиционной религиозной идентичности каждого народа и замены ее на новый символ веры», на искусственно сконструированную единую мировую религию. Православие не нужно «светлому будущему» - ни в каком виде.

          И хотя попытки унификации и глобализации человечества по англосаксонской схеме обречены на провал, понятно, что играть в эту игру будут до последнего. И даже проигрывая, будут убеждать всех в своем выигрыше. Так будет и в истории с расколом православного мира. Русские в изоляции? Побойтесь Бога.

          Кроме Московского и Константинопольского патриархата в мире есть еще 12 поместных церквей – и абсолютное большинство из них после разрыва между РПЦ и Фанаром не только не прервут общения с Москвой и не признают незаконную украинскую церковь, но и осудят Константинополь, хотя и постараются сохранить с ним общение. Причина не только в нежелании всех православных церквей углублять раскол православного мира, но и в том, что канонической территорией Константинопольского патриархата является Святая Гора Афон – имеющий статус самоуправляемой территории в составе Греции, место, где сосредоточены десятки монастырей, в том числе и русский, сербский, грузинский (по истории основания и происхождению обитающих там монахов, но не по юрисдикции).

          Ни одна из поместных церквей не хочет лишиться доступа на Афон для своих монахов, священников и прихожан – а именно до этого может дойти в случае разрыва отношений с Константинополем. Другое дело, что если до этого дойдет, то расколется и сама Святая Гора – один из монастырей которой уже несколько десятилетий отказывается подчиняться Константинополю.

          Русская православная церковь не может сохранить общение с Фанаром – после того, как он предпринял акт агрессии, отменив свое решение от 17 века о передаче Москве Киевской митрополии, все мосты, увы сожжены. Но остальные поместные православные церкви останутся братскими нашей – не потому что Россия сегодня является крупнейшей православной страной в мире (и большинство украинских православных, которые не уйдут в раскол, останутся частью паствы РПЦ), а потому что Москва после крушения Византии и в самом деле стала Третьим Римом, то есть главным хранителей и твердыней православия (после отпадение от православия Рима и падения Константинополя как столицы Византийской империи).

          Это понимают не только православные, но и практически все – и наши враги на Западе, и наши друзья что на Западе (даже среди католиков-традиционалистов), что на Востоке (и не только православные, но и многие мусульмане).

          Сейчас термин «Третий Рим» в основном употребляют в геополитическом значении – хотя оно является лишь производным от его духовного, религиозного смысла. Россию невозможно ни изолировать, ни победить – потому что сказано, что «четвертому Риму не бывать».



           
           
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