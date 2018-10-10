Что общего между попытками расколоть православный мир и ставкой на изоляцию России

Россия столкнулась с новым серьезнейшим испытанием. Именно так можно охарактеризовать совершающийся на наших глазах раскол мирового православия. Попытка отторжения украинской церкви от Русской православной церкви это не просто удар по РПЦ – это удар по всей России, находящийся в одном ряду с развалом СССР в 1991 году и попытками изолировать Россию после марта 2014-го. Почему это так?

Раскол православного мира становится реальностью – объявление в Константинополе о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви вынуждает Русскую православную церковь принять решение о разрыве канонического общения с Константинопольским патриархатом, местоблюститель которого последнюю тысячу лет считался первым из равных среди патриархов всех православных церквей.

Решение о фактическом разрыве отношений будет, скорее всего, принято уже в понедельник на заседании священного синода РПЦ в Минске – и будет иметь огромные последствия для всех нас.

Не только верующих. Русская церковь это не просто главный хранитель и носитель тысячелетних традиций русского народа и государства, но и стержень исторической России. Отделение Украины от России в 1991-м и разрыв в 2014 годах обратимы и не много весят на весах истории – пока две части великой России оставались под окормлением единой церкви. Сейчас это единство пытаются разорвать – и это становится серьезнейшим испытанием для всего русского народа, независимо от того, по какую сторону границы он проживает. Допустим ли мы разделение – или попытки его устроить станут катализатором уже не разделительных, а воссоединительных тенденций?

Цель раскола понятна – это попытка Запада выиграть у России борьбу за Украину. Ради этого атлантисты пошли даже на провоцирование раскола мирового православия – что, впрочем, также является для глобализаторов давно желаемым. Другое дело, что мало кто мог поверить в успешнось попыток расколоть православный мир. Он за почти тысячу лет, прошедших с момента отпадения от него католического Рима, пережил множество тяжелейших испытаний, но все же сохранял свое единство.

Нынешний раскол станет огромной трагедией для всех православных по всему миру – но в первую очередь для России, которая является самой крупной православной страной в мире, его неофициальным центром и опорой. Наши враги будут пытаться представить дело так, что это РПЦ отпала от православия, нарушила каноны и впала в ересь – а Константинополь идет правильным путем. Что это напоминает?

Это очень похоже на попытки объявить Россию мировым изгоем и изолировать ее после присоединения Крыма.

Тогда, весной 2014 года, страны Запада во главе с США объявили нашу страну в нарушении международного права, в угрозе международной безопасности и миру во всем мире. Президент США Барак Обама заявил о намерении наказать Россию – устроив нам блокаду и изоляцию. Только так можно заставить Москву заплатить за нарушение правил мирового общежития и отказаться от Крыма.

Точно так же и сейчас наши враги на Западе будут говорить о том, что РПЦ и Россия поссорились со всем миром – да, православным, но всем – из-за Украины, что их «имперская» и «великодержавная» политика привели к изоляции русских от всех остальных, даже близких им народов.

Но как и в случае с 2014-м годом, так и сейчас это будет ложью. Россия не была изолирована от мира после Крыма – просто потому, что мир это далеко не только и давно уже не столько Запад. Золотой миллиард всё еще мнит себя «повелителем вселенной», «движителем прогресса» и «сияющим градом на холме» - но удерживает свое первое место (по военной и финансово-экономической мощи, уровню жизни, и влиянию на мировую повестку) лишь по инерции. Эпоха западного господства в мире, начавшаяся в 16-17 веках, заканчивается буквально на наших глазах.

Этот процесс начался в первую пятилетку после 1945 года, когда СССР вышел победителем из мировой войны, Китай восстановил свое единство, а Индия обрела независимость, и с небольшими отступлениями и паузами, продолжается все эти семьдесят с лишним лет. Неважно, кто сейчас играет первую скрипку в построение постзападного мира – важно, что этот процесс необратим. Россию невозможно изолировать от мира не только из-за наших масштабов – а из-за того, что сам мир во всей его сложности и многообразности этого не хочет. Хочет Запад – да и то, довольно условно, ведь движущей силой политики сдерживания России является лишь глобалистки настроенная часть западной элиты, а вовсе не все страны «золотого миллиарда» и уж тем более не их народы.

В конечном счете эта попытка изоляции ударит по самим ее инициаторам – как потому, что будучи неудачной демонстрирует всем слабость «мирового правительства», так и потому, что подталкивает все остальные 6 миллиардов населения Земли к усилению сопротивления глобализации и ускорению процесса построения нового, постзападного миропорядка.

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В этом новом миропорядке России выступает не просто главным застрельщиком – и носителем идеи национального суверенитета и цивилизационной самобытности. Мы отстаиваем свое право на них для себя – и одновременно для всего мира. Не только для Китая и Турции – но и для Италии с Францией. Важнейшей составляющей самобытности того или иного народа является его религия – через нее проявляется весь его цивилизационный код. Цель глобализаторов – объединение человечества в единую массу унифицированных потребителей без национальных, религиозных, семейных признаков – недостижима без слома традиционной религиозной идентичности каждого народа и замены ее на новый символ веры», на искусственно сконструированную единую мировую религию. Православие не нужно «светлому будущему» - ни в каком виде.

И хотя попытки унификации и глобализации человечества по англосаксонской схеме обречены на провал, понятно, что играть в эту игру будут до последнего. И даже проигрывая, будут убеждать всех в своем выигрыше. Так будет и в истории с расколом православного мира. Русские в изоляции? Побойтесь Бога.

Кроме Московского и Константинопольского патриархата в мире есть еще 12 поместных церквей – и абсолютное большинство из них после разрыва между РПЦ и Фанаром не только не прервут общения с Москвой и не признают незаконную украинскую церковь, но и осудят Константинополь, хотя и постараются сохранить с ним общение. Причина не только в нежелании всех православных церквей углублять раскол православного мира, но и в том, что канонической территорией Константинопольского патриархата является Святая Гора Афон – имеющий статус самоуправляемой территории в составе Греции, место, где сосредоточены десятки монастырей, в том числе и русский, сербский, грузинский (по истории основания и происхождению обитающих там монахов, но не по юрисдикции).

Ни одна из поместных церквей не хочет лишиться доступа на Афон для своих монахов, священников и прихожан – а именно до этого может дойти в случае разрыва отношений с Константинополем. Другое дело, что если до этого дойдет, то расколется и сама Святая Гора – один из монастырей которой уже несколько десятилетий отказывается подчиняться Константинополю.

Русская православная церковь не может сохранить общение с Фанаром – после того, как он предпринял акт агрессии, отменив свое решение от 17 века о передаче Москве Киевской митрополии, все мосты, увы сожжены. Но остальные поместные православные церкви останутся братскими нашей – не потому что Россия сегодня является крупнейшей православной страной в мире (и большинство украинских православных, которые не уйдут в раскол, останутся частью паствы РПЦ), а потому что Москва после крушения Византии и в самом деле стала Третьим Римом, то есть главным хранителей и твердыней православия (после отпадение от православия Рима и падения Константинополя как столицы Византийской империи).

Это понимают не только православные, но и практически все – и наши враги на Западе, и наши друзья что на Западе (даже среди католиков-традиционалистов), что на Востоке (и не только православные, но и многие мусульмане).

Сейчас термин «Третий Рим» в основном употребляют в геополитическом значении – хотя оно является лишь производным от его духовного, религиозного смысла. Россию невозможно ни изолировать, ни победить – потому что сказано, что «четвертому Риму не бывать».