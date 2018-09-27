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28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
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Кожемяко – человек, способный на поступок

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Давайте в отношении Кожемяко введем критерий: тот, кто в состоянии семь часов без остановки откапывать в слежавшемся снеге задыхающихся и умирающих людей, осознавая, что и его может засыпать лавина, вот он пусть и критикует этого человека. Подробности...
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Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...
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    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Константинополь обосновывает украинскую автокефалию фальсификациями

          За обоснованиями Варфоломеем украинской автокефалии сквозит искажение истории и даже самообвинение Вселенской патриархии во взяточничестве   28 сентября 2018, 17:27
          Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          Константинополь впервые обосновал свое намерение предоставить автокефалию Украине, назвав передачу Киевской митрополии Московской патриархии в конце XVII века временной и вынужденной якобы ввиду финансовых трудностей Фанара. Российские эксперты и священнослужители увидели в заявлениях Константинополя не только фальсификации, но и признание во взяточничестве.

          Похоже, Константинопольский патриархат наконец определился с тем, на каких основаниях он намерен даровать автокефалию Украине. Как сообщает РИА «Новости», в четверг Фанар опубликовал 29-страничный текст под названием «Вселенский трон и церковь Украины – говорят документы», где изложены обоснования планов Варфоломея. Для придания значимости этой работе константинопольцы отметили, что в работе над текстом участвовали русские и греческие ученые при поддержке образовательного фонда частного банка National Bank of Greece, тем самым пытаясь придать значимость данной работе. В чем же ее суть?

          Константинополь считает, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Московского патриархата и «согласно всем существующим документам» право хиротонии киевского митрополита было предоставлено Московскому патриарху «по финансовым причинам», «из-за необходимости» и «носило временный характер». «Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым», – говорится в статье.

          Член синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков в ответ отметил, что слово «временно», за которое цепляется Фанар, в известных официальных документах не встречается. Кроме того, Новиков подчеркнул, что украинской церкви как таковой во времена, обозначенные Фанаром в документе, не существовало, а создана она была в рамках Русской православной церкви.

          Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов согласился с Новиковым, что де-юре передачи от Константинополя канонических прав на церковь Украины никогда не происходило именно потому, что украинской церкви раньше и не было. «Никакой украинской церкви не было и быть не могло. В 1686 году великий константинопольский патриарх Дионисий IV юридически передал на пользование Московского патриархата Киевскую и Малой России митрополию, в которую входила Малороссия, Белоруссия, в том числе город Смоленск, но не входили Крым и Новороссия. Крым вошел в состав Русской церкви органично, это сделал греческий епископ Мариупольский Игнатий в XVIII веке», – напомнил Фролов газете ВЗГЛЯД.

          Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов также назвал эти сведения недостоверными:

          «На самом деле документы свидетельствуют об обратном – никакой речи о временном характере этого решения в них не содержится, так же как и представлений о неполном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией».

          Новиков добавил, что аргументация передачи Киевской митрополии Московскому патриархату по финансовым соображениям и ввиду финансовых трудностей является не чем иным, как прямым свидетельствованием Константинополя против себя. «Это то же самое, что сказать, что наша церковь взяточница, поэтому она принимает такое решение», – указал он, подчеркнув, что все представленные Фанаром документы еще надо проверять.

          Кирилл Фролов отметил, что то, к чему апеллирует Константинополь, «является исторической фальсификацией». «Основы этих фальсификаций составили работы профессора Сорбонны Константина Ветошникова, сделанные по заказу Евросоюза и Варфоломея, который просто нагло передергивал исторические факты, и Веры Ченцовой, ученицы российского лжемитрополита Григория Лурье. При этом сама по себе идея отдельной Киевской митрополии – это униатский проект», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          «Частично эту фальсификацию опроверг Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», опубликовав более 100 страниц строго архивных документов, где говорится о том, что воссоединение Киевской митрополии было осуществлено в 1686–1687 годах канонично и законно и было великим воссоединением Русской церкви», – отметил Фролов, добавив, что в ближайшее время эта работа будет дополнена книгой «Святые и пророки Белой Руси», которая будет посвящена не только событиям воссоединения 1686 года, но и тому, что «патриарх Варфоломей предал своих великих предшественников, в частности патриарха Филофея Коккина».

          Фролов напомнил, что Филофей «максимально содействовал переводу Киевской митрополии вначале во Владимир, а затем в Москву, и его личность опровергает ложь Варфоломея о том, что митрополия была передана в Москву незаконно. Она ведь просто переехала после разорения Киева в 1240 году. Все это обосновывалось митрополитами, например галичанином Кириллом III и волынянином Петром Ротенским, который обосновывал необходимость собирания русских земель вокруг Москвы, и другими известными священослужителями», – подчеркнул собеседник.

          Другой великий Константинопольский патриарх Афанасий Сидячий был лоббистом русского дела Богдана Хмельницкого в Москве и вместе с патриархом Никоном убеждал царя Алексея Михайловича начать войну за освобождение Малороссии, напомнил Фролов. И Афанасий вообще предлагал Московскому патриарху вселенский титул, понимая, что константинопольские патриархи не могут быть таковыми, потому что Византия была покорена Османской империей. А следующий патриарх Дионисий IV в продолжение многовековой линии передал киевские и малороссийские митрополии на вечное ведение патриаршества великой России, добавил эксперт.

          Варфоломей распинает память своих великих предков, а Порошенко «топчет все то, что Россия создавала веками, и самое главное – Русскую церковь», подчеркнул Фролов. «РПЦ МП является во многом малороссийской церковью. После воссоединения 1686 года малороссы занимали ключевое положение. При Петре I было только два архиерея не малоросса», – добавил при этом собеседник.

          Известный богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев, в свою очередь, отметил, что в сложившейся ситуации у каждой из сторон есть свой кейс с аргументами и со ссылками на прецеденты, исторические документы и каноны. Он убежден, что парой удачных цитат «проблему не решить». По его словам, многовековая история богословских споров доказала, что любой текст зависит от воли комментаторов, «поэтому свою позицию нельзя считать единственно правильной». Кроме того, он предостерег обе стороны от использования фейков.

          «Налицо уже явно осознанное принятое решение Константинопольского патриархата. Вот это факт, а не то, что было в XVII веке», – сказал Кураев газете ВЗГЛЯД. «Надо не бодаться... а говорить о будущем – жестко требовать через все европейские и мировые структуры, в том числе через правительственные и неправительственные организации самой России, от украинских властей письменные гарантии того, что не будет никаких репрессий и давления на тех, кто пожелает сохранить промосковскую идентичность», – подчеркнул Кураев.

          Иначе, по его прогнозам, после получения автокефалии украинские власти потребуют перерегистрации других религиозных общин, в том числе УПЦ МП, затем будет принят новый закон о религиозной организации. В рамках такой перерегистрации, уверен он, УПЦ МП лишат права называться Украинской православной церковью, а затем встанет вопрос о собственности, в частности статусе Киево-Печерской лавры, которая сейчас находится в ведении Московского патриархата. А следующим шагом может стать запрет зарубежным организациям содержать учебные заведения и издавать литературу. «У нас остается последний козырь: мы мирно уходим, не сопротивляемся, не настраиваемся на войну, но дайте твердые гарантии, не Московскому патриарху, а вашим же гражданам», – подытожил Кураев. 


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