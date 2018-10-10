Лавров сказал, что думает о Варфоломее константинопольском и Волкере вашингтонском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей затевает провокации на Украине при прямой поддержке из США.

«Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви потому, что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона», – приводит слова Лаврова пресс-служба МИДа.

По его словам, провокация нужна для того, чтобы «использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине». Лавров отметил, что в интересах этой провокации патриарх Варфоломей признал эти церкви каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти церкви.

«Что касается церковных проблем, то вмешательство в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, надеюсь, что и в любом другом нормальном государстве. Но когда спецпредставитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», – пояснил Лавров.

Министр подчеркнул, что люди, которые не могут предъявить России ни одного факта, «подтверждающего их огульные обвинения» о якобы вмешательстве в чьи-то внутренние дела, «ведут себя так, как будто это является нормой».

«Я очень надеюсь, что вот эти крайне негативные процессы подмены культуры диалога, переговоров, культуры дипломатии, бескультурье диктата грубым шантажом не останутся вне поля зрения тех, кто будет организовывать Парижский форум мира», – заключил Лавров.

Накануне Синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ). В РПЦЗ решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным.

РПЦ заявила о пересечении Константинополем «красной черты» и предрекла начало «чего-то страшного» на Украине.