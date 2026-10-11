На Южном мосту в Киеве повесили защитные сетки от беспилотников

Власти Киева установили антидроновые сетки на Южном мосту

Tекст: Вера Басилая

Антидроновые сетки установили на Южном мосту через Днепр в Киеве, передает ТАСС.

Министерство инфраструктуры заявляло, что примет меры по защите переправ через Днепр в Киеве после их повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Верховной раде предложили киевлянам пересесть на самокаты для проезда по мостам.

Во вторник власти Киева установили антидроновые сетки на Северном мосту через Днепр.

Жители украинской столицы начали массово покидать город после ударов по переправам.