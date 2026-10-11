Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
На Южном мосту в Киеве повесили защитные сетки от беспилотников
Власти Киева установили антидроновые сетки на Южном мосту
На столбах Южного моста через Днепр в столице Украины появились специальные защитные заграждения от ударов беспилотников.
Антидроновые сетки установили на Южном мосту через Днепр в Киеве, передает ТАСС.
Министерство инфраструктуры заявляло, что примет меры по защите переправ через Днепр в Киеве после их повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Верховной раде предложили киевлянам пересесть на самокаты для проезда по мостам.
Во вторник власти Киева установили антидроновые сетки на Северном мосту через Днепр.
Жители украинской столицы начали массово покидать город после ударов по переправам.