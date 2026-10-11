В Раде предложили киевлянам пересесть на самокаты для проезда по мостам

Замглавы комитета Рады Крейденко призвал киевлян ездить по мостам на самокатах

Tекст: Вера Басилая

Инициатива предполагает пересадку горожан на легкий транспорт для перемещения с одного берега украинской столицы на другой, передает ТАСС.

«Требуется создать специальные хабы рядом с мостами, где мы будем располагать велосипеды или электросамокаты, чтобы люди в нынешних условиях могли на них проехать мост», – заявил Крейденко.

Парламентарий также предложил договориться с прокатными компаниями об организации специальных парковочных мест для двухколесного транспорта возле переправ.

Ранее в Минобороны России сообщали о нескольких результативных ударах по мостам в Киеве. В начале октября были поражены автожелезнодорожный мост через Днепр, который использовался для снабжения ВСУ, и Северный автотранспортный мост. В результате движение по крупнейшим переправам оказалось перекрыто, а в городе образовались масштабные автомобильные пробки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду логистика в Киеве начала рушиться из-за поврежденных мостов.

Во вторник эксперт назвал нереальным строительство нового моста через Днепр в Киеве.

Жители Киева массово покинули столицу после ударов по переправам.