Названо вероятное время проведения «собора» раскольников на Украине

Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря рассказал, когда может состояться «объединительный собор» раскольников.

По его словам, «наиболее вероятное время» проведения «собора» – декабрь. Сейчас раскольники ждут «объявления» от Константинополя, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Зоря признал, что «есть некоторые препятствия», участникам требуется «согласовывать позиции». Он заверил, что «процесс движется в позитивном направлении». Зоря выразил надежду, что «до конца года» удастся с успехом завершить «все те дела, которые нужно завершить».

LB.ua пишет, что «собор», вероятно, пройдет 9–10 декабря.

Прежде украинские СМИ сообщали, что собор пройдет 22 ноября, но эту информацию опровергли.