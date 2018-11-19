В РПЦ прокомментировали перенос даты «сборища раскольников» на Украине

Секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук прокомментировал перенос даты так называемого объединительного собора в Киеве.

Он заявил, что это свидетельствует о «противоречиях между участниками украинского автокефального проекта». Раскольники начинают понимать, что не получат от Константинополя независимости, а тот «сталкивается с проявлениями амбиций сомнительной публики», заявил протоиерей Якимчук.

В таких условиях, отметил протоиерей, только украинские власти берутся «с определенностью говорить о сроках проведения сборища раскольников», передает «Интерфакс».

Он обвинил украинские власти в «грубом вмешательстве в церковные дела», нарушающем конституцию Украины.