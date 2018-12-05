Опубликована первая страница устава «новой украинской церкви»

Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября.

Из документа следует, что новая «единая церковь» Украины, возможно, будет создана по модели Критской: главой церкви будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко. Митрополит будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, «канонически избранными и рукоположенными». Резиденция Священного Синода Иерархии будет расположена в Киеве, передает РИА «Новости».

Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископ.

Кроме того, «украинская церковь» не сможет канонизировать святых, ей надо будет подавать прошение в Константинопольский патриархат, который даст окончательное одобрение. Одновременно Константинополь будет иметь под своим контролем монастыри – ставропигии, а «Украинская церковь» сможет получать миро только из Стамбула.

Миро используется в таинстве миропомазания. Константинопольский патриархат считает мироварение своим исключительным правом, РПЦ полагает, что право самостоятельно совершать мироварение является правом автокефальной церкви.

Согласно документу, в своей деятельности церкви предстоит руководствоваться священным писанием, священными канонами и патриаршим и синодальным томосом, предоставившим ей автокефалию. «Членами Украинской Автокефальной Православной церкви являются все православные христиане страны, независимо от национальности. Православная диаспора украинских православных христиан окормляется епархиальными архиереями Вселенского патриархата, согласно Священным Канонам», – говорится в проекте.

Ранее киевская пресса опубликовала проект устава будущей украинской православной церкви. Протоиерей Андрей Новиков, комментируя публикацию газете ВЗГЛЯД, заявил, что «перед нами фактически модель прямой юрисдикции Константинопольского патриархата над всем православным миром».

Отметим, что в ходе заседания синода в Стамбуле Константинополь не смог назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине. При этом патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что «объединительный собор» удастся провести в декабре. В РПЦ считают, что Константинополь осознанно затягивает процесс предоставления томоса.