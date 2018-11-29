РПЦ заявила об осознанном затягивании процесса выдачи томоса Украине

Константинопольский патриархат осознанно затягивает процесс предоставления томоса, так как поместные православные церкви Украины не поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви, считает пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Становится заметно, что действия Константинополя носят сознательно затяжной характер и не приводят к столь ожидаемым наивными людьми результатам. По сути все давно понятно: у Константинополя нет никаких реальных возможностей и никакой реальной поддержки проекта автокефалии», - сказал Волков.

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», – считает замглавы Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.

По его мнению, причины отсутствия решения Константинопольского патриархата по дате «объединительного собора» на Украине кроются в отказе иерархов канонической УПЦ присутствовать на нем, пишет ТАСС.

«Константинопольский патриархат вновь, кажется, уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием (каноническая УПЦ МП – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, во время синода в Стамбуле Константинополь не смог назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине.