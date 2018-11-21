Священник рассказал, как Константинополь будет контролировать «украинскую церковь»

«Перед нами фактически модель прямой юрисдикции Константинопольского патриархата над всем православным миром», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя проект устава будущей украинской православной церкви, опубликованный киевской прессой.

«Бывает, что автокефальные церкви возглавляет митрополит, как это, например, происходит в Польской и Чехословацкой церквях. Но перед нами просто структура в составе Константинопольского патриархата (Фанара), которая имеет гораздо меньше прав, чем имеет каноническая УПЦ в составе МП и гораздо меньше прав, чем, например, автономные церкви в составе МП – Японская и Китайская», - заявил член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата, служивший до 2014 года на Украине протоиерей Андрей Новиков. Правда, он оговорился, что подтверждений подлинности устава, опубликованного во вторник в киевской печати, у него пока нет.

Во вторник издание «Вести» сообщило, что в его распоряжении оказался устав из девяти пунктов новой украинской структуры, которая создается под контролем Вселенского патриархата.

«Вести» приходят к выводу: новая церковь ставится под полный контроль Вселенского патриарха Варфоломея. Глава Украинской православной церкви будет иметь сан митрополита, а не патриарха, – причем, в случае возникновения проблем при его избрании, урегулировать ситуацию должен сам Вселенский патриарх. Сама новая церковь «неразрывно связана» с Фанаром, и только через него с остальными церквями. Архиерейскому собору церкви предписано по всем глобальным вопросам запрашивать Вселенского патриарха.

«Так же по нашим данным, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения», пишет издание.

Протоиерей Андрей Новиков поясняет: «В данном варианте у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений.

Эта церковь не должна иметь никакого самостоятельного взгляда на что-либо и должна полностью руководствоваться всеми указаниями Константинополя.

В предполагаемых пунктах устава говорится: в случае неясности украинские епископы должны обращаться к константинопольскому патриарху – и он даст разъяснение».

Этот пункт, по мнению собеседника, говорит о том, что даже собор церкви, которую создает Фанар, – якобы автокефальной, – ничего не значит перед Константинопольским патриархом.

«Провозглашается принцип уничтожения соборного начала в жизни церкви, все исходит от Константинопольского престола. Соборы ничего не значат. Это не только заявка на «папскую власть» по отношению к чужой канонической территории, которой является для патриарха Украина, но это новая заявка на еретические притязания. Точнее, это провозглашение ереси и папской власти Константинопольского патриархата над православной церковью», – возмущается Новиков.

Протоиерей считает, что, невзирая на сказанное в проекте устава, новая церковь в принципе не может быть автокефальной.

«Она создается вопреки каноническому праву, что уже не делает ее автокефальной церковью – в составе поместных православных церквей. То, как узурпаторски это делает Константинопольский патриархат, означает, что никакая церковь не является автокефальной, но все зависят от него, и он является источником существования или не существования иных поместных православных церквей», –заключил Новиков.

Добавим, что по утверждению украинского издания «Вести», миро (масло для церковных таинств) Украинская церковь будет получать только из Константинополя. Наконец, только к Вселенскому патриарху могут апеллировать архиереи, которым запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции. «У украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений», сетуют «Вести».

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей считает возможным провести «объединительный собор» церквей Украины еще в этом месяце.