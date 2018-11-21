Священник рассказал, как Константинополь будет контролировать «украинскую церковь»

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Священник рассказал, как Константинополь будет контролировать «украинскую церковь»

             4 декабря 2018, 19:40
          Фото: Huseyin Aldemir/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Перед нами фактически модель прямой юрисдикции Константинопольского патриархата над всем православным миром», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя проект устава будущей украинской православной церкви, опубликованный киевской прессой.

          «Бывает, что автокефальные церкви возглавляет митрополит, как это, например, происходит в Польской и Чехословацкой церквях. Но перед нами просто структура в составе Константинопольского патриархата (Фанара), которая имеет гораздо меньше прав, чем имеет каноническая УПЦ в составе МП и гораздо меньше прав, чем, например, автономные церкви в составе МП – Японская и Китайская», - заявил член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата, служивший до 2014 года на Украине протоиерей Андрей Новиков. Правда, он оговорился, что подтверждений подлинности устава, опубликованного во вторник в киевской печати, у него пока нет.

          Во вторник издание «Вести» сообщило, что в его распоряжении оказался устав из девяти пунктов новой украинской структуры, которая создается под контролем Вселенского патриархата.

          «Вести» приходят к выводу: новая церковь ставится под полный контроль Вселенского патриарха Варфоломея. Глава Украинской православной церкви будет иметь сан митрополита, а не патриарха, – причем, в случае возникновения проблем при его избрании, урегулировать ситуацию должен сам Вселенский патриарх. Сама новая церковь «неразрывно связана» с Фанаром, и только через него с остальными церквями. Архиерейскому собору церкви предписано по всем глобальным вопросам запрашивать Вселенского патриарха.

          «Так же по нашим данным, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения», пишет издание. 

          Протоиерей Андрей Новиков поясняет: «В данном варианте у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений.

          Эта церковь не должна иметь никакого самостоятельного взгляда на что-либо и должна полностью руководствоваться всеми указаниями Константинополя.

          В предполагаемых пунктах устава говорится: в случае неясности украинские епископы должны обращаться к константинопольскому патриарху – и он даст разъяснение».

          Этот пункт, по мнению собеседника, говорит о том, что даже собор церкви, которую создает Фанар, – якобы автокефальной, – ничего не значит перед Константинопольским патриархом.

          «Провозглашается принцип уничтожения соборного начала в жизни церкви, все исходит от Константинопольского престола. Соборы ничего не значат. Это не только заявка на «папскую власть» по отношению к чужой канонической территории, которой является для патриарха Украина, но это новая заявка на еретические притязания. Точнее, это провозглашение ереси и папской власти Константинопольского патриархата над православной церковью», – возмущается Новиков.

          Протоиерей считает, что, невзирая на сказанное в проекте устава, новая церковь в принципе не может быть автокефальной.

          «Она создается вопреки каноническому праву, что уже не делает ее автокефальной церковью – в составе поместных православных церквей. То, как узурпаторски это делает Константинопольский патриархат, означает, что никакая церковь не является автокефальной, но все зависят от него, и он является источником существования или не существования иных поместных православных церквей», –заключил Новиков.

          Добавим, что по утверждению украинского издания «Вести», миро (масло для церковных таинств) Украинская церковь будет получать только из Константинополя. Наконец, только к Вселенскому патриарху могут апеллировать архиереи, которым запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции. «У украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений», сетуют «Вести».

          Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей считает возможным провести «объединительный собор» церквей Украины еще в этом месяце.


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