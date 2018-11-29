Патриарх Варфоломей обозначил срок «объединительного собора» на Украине

Патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что «объединительный собор» раскольнических церквей Украины удастся провести в декабре 2018 года, заявил глава Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов после встречи с патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

«Патриарх Варфоломей сказал, что собор состоится в декабре, а сегодня на Синоде они обсуждали уставные и организационные вопросы проведения собора», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в ходе заседания синода в Стамбуле Константинополь не смог назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине. Причины, по которым дату собора не удалось назначить, не объяснялись.

В РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат осознанно затягивает процесс предоставления томоса.