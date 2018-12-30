Взгляд
17 января, четверг  |  Последнее обновление — 08:23  |  vz.ru
Разделы

Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же, как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина», так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

Допустимо ли говорить о невиновности «солдат Басаева»

«Когда людей вводят в заблуждение и заставляют их воевать на любой из сторон, они не виноваты. Дудаевская пропаганда промыла им мозги»Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Как режиссер и драматург Василий Сигарев давно получил признание со стороны российских киноведов, став фигурой почти культовой. Еще несколько лет назад на него равнялись многие выпускники ВГИКа и ГИТИСа. Теперь этот человек заявляет, что за «солдатами» террориста Шамиля Басаева нет никакой вины. Как это понимать? И как на подобное реагировать? Подробности...
Перейти а раздел…

Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
Обсуждение: 164 комментария

США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Преодолён ли на ваш взгляд конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Токио заявил протест Москве после штрафа японским рыбакам за промысел у Курил
          США объяснили невозможность согласиться с предложениями России по ДРСМДПод Львовом захватили храм УПЦВ Перми приговорили скрывавшегося 11 лет педофила-убийцуПрав ли Чубайс, предлагая, чтобы богатые платили за электричество больше?
          Россия заявила о связи США с ИГВ Хакасии уволили замминистра, возмутившуюся огромными премиями чиновниковПолицейский рассказал, как ликвидировал банду ГТАПророссийская журналистка Бойко рассказала о своей депортации на Украину
          Взрыв, от которого погибли американские военные в Сирии, сняли на видеоГлава Рослесхоза предложил запретить сибирякам продавать лес в КитайБорщ без мяса на Украине стал вдвое дорожеНазван самый вероятный претендент на участие в «Евровидении-2019» от России

          громкое дело


          Стало известно о неожиданных результатах экспертизы одежды дознавательницы из Уфы

          «вот где-то так»


          Настя Рыбка ищет работу на телевидении «с хорошими намерениями»

          тема месяца


          Немецкие СМИ «раскрыли секрет» упаковок по девять яиц

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          ежегодная напасть


          Можно ли без «химии» очищать Москву от снега

          запрет на профессию


          Скандал с Полуниным приближает крах западной политкорректности

          минута молчания


          Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

          Дальний Восток


          Дмитрий Родионов: Страшный сон Вашингтона о Курилах

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Как вы думаете, преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?

          Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

          В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина    17 января 2019, 08:16
          Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Фактический срыв брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же, как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина», так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом?

          Соединенные Штаты и Великобритания, две великие англоязычные демократии, одновременно находятся в состоянии политического коллапса – и это говорит о том, что новости для президента России Владимира Путина становятся лучше с каждым днем, говорит американский телеканал CNN.

          В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела «худшее поражение» в современную парламентскую эпоху – парламент с «ошеломляющими результатами» отклонил подготовленную ею сделку о выходе из Евросоюза, в США продолжается самый долгий за всю историю шатдаун (частичная приостановка работы федерального правительства), являющийся «кульминацией» двухлетнего политического хаоса, вызванного президентством Дональда Трампа, пишет CNN.

          «Трудно поверить, что две такие прочные демократии, давно рассматриваемые остальным миром как светоч стабильности, разъедены такой горькой гражданской дисфункцией и кажутся оторванными от предыдущих политических реалий». В результате в настоящее время США и Великобритания не могут решить важнейшие вопросы, стоящие перед обеими странами – и это просто «бальзам на душу Путина», подчеркивает CNN.

          Выгоден ли России срыв брекзита и война Трампа с американским истеблишментом? Простой ответ: конечно, выгоден. Всё, что ослабляет наших противников, нам выгодно. Именно такую логику и приписывает Путину американский телеканал. Именно из такого представления о нас исходят и те на Западе, кто приписывает нам стремление подорвать политическую стабильность в США и Европе. Мол, русские просто действуют как диверсанты, стремясь внести как можно больше сумятицы в западное общество и посеять вражду между отдельными частями «свободного мира».

          На самом деле нам нет никакого смысла подрывать Запад изнутри – потому что-то набирающие там силу процессы и так дестабилизируют его и в целом и по частям. И причиной тому вовсе не происки России, а сама политика западных элит.

          И провал сделки по брекзиту в британском парламенте не просто ставит под вопрос саму возможность выхода островной монархии из Евросоюза – он более чем наглядно высвечивает тот кризис, в котором оказался Запад в целом. Не англосаконские страны, США и Великобритания, уже два века являющиеся лидерами западного мира, а весь Запад как таковой, объединенный атлантистами после 1945 года в единое целое, а после краха СССР в 1991 году ставший главной мировой силой и локомотивом глобализации, навязывающей свои правила и цели всему остальному миру.

          Запад не просто надорвался на пути глобализации – он сломался изнутри.

          С одной стороны застопорились интеграционные проекты: и дальнейшая централизация Евросоюза, и несостоявшееся Транс-Атлантическое партнерство, призванное создать единый рынок США и ЕС. А с другой - стал набирать силу раскол внутри практически всех ключевых западных стран. Этот раскол можно описать как борьбу между национальными и наднациональными элитами – то есть теми, кто настроен на сохранение и даже реванш национального суверенитета, и теми, кто хочет чтобы не было ни немца, ни француза, а лишь единое западное общество от Калифорнии до Варшавы.

          Но сами национальные элиты, причем в их как космополитическом, так и патриотическом вариантах, так ослаблены и зависимы, что даже такое противопоставление не даст исчерпывающего объяснения происходящему. Потому что элиты растеряны и напуганы, они не знают, что делать, и как нужно перегруппироваться, чтобы успокоить рассерженного избирателя, получить поддержку и сохранить управляемость и прежний курс.

          Ситуация тупиковая – именно поэтому на пятки им наступают контр-элиты, несистемные политики, которые еще вчера были изгоями и которых удавалось успешно маргинализировать и демонизировать. Трамп, Джереми Корбин в Великобритании, Ле Пен и Меланшон во Франции, «Альтернатива для Германии», Сальвини и «Пять звезд» в Италии, не говоря уже о массе так называемых «популистов» и «радикалов» в других западных странах.

          Поэтому странно и глупо ставить вопрос о том, выгодно ли это России – это объективная реальность, новый этап жизни Запада. И от того, что западные элиты в своем большинстве не хотят признавать объективность и закономерность идущих в их странах процессов, ничего не меняется. Неизбежность прихода к власти несистемных сил от это не исчезает, и Россия просто делает ставку на работу с теми, кто будет у власти на Западе через несколько лет.

          И в том, что эти люди в целом куда позитивней относятся к нашей стране, нет ничего удивительного – именно наша страна открыто противостоит наднациональной, атлантистской части глобальной элиты, ее экспансионистским проектам и глобальным планам. А ведь именно атлантисты и являются главными врагами и гонителями всех западных несистемщиков – от Трампа по Сальвини. Так что у нас с ними как минимум общие враги. А кроме того, есть еще и вполне конкретные общие интересы.

          Отстаивание и укрепление национального суверенитета невозможно по одиночке – мир уже вошел в ту стадию глобализации, когда те силы, которые марксисты называли империалистическим, транснациональным капиталом, обладают мощью, превосходящей практически любую страну по отдельности. Поэтому только союз, альянс различных суверенных держав – будь то Китай, Россия, Индия, Иран – способен эффективно сломать игру глобалистов на снос национального суверенитета как такового.

          Страны Запада в этом смысле не принципиально отличаются от незападных стран – потому что в реальности они не субъект глобализации, а заложники глобалистского проекта, его инструмент и лаборатория. И если национально-ориентированная часть элит хочет, опираясь на общество, вернуть своим странам самостоятельность, Россия будет это только приветствовать. Именно поэтому нам «выгоден» Трамп – потому что он выгоден национальным США. Именно поэтому нам «выгоден» брекзит – потому что он отвечает интересам Великобритании как суверенной державы, а не как страны, обслуживающей интересы финансистов Сити.

          Да, сейчас нам выгодно и ослабление Евросоюза в результате Брекзита – но потому, что этот вариант единой Европы является не естественным союзом европейских государств, а наднациональным проектом, враждебным как самим европейским нациям, так и нашим национальным интересам, поскольку он претендует на интеграцию, то есть, говоря по-русски, захват, части русского мира в виде Украины.

          В случае с брекзитом, у правящих западных элит нет хорошего сценария – они не хотят выводить Великобританию из ЕС, но и не могут просто так отменить выход. Без Великобритании ЕС станет слабее, но при этом не сумеет и воспользоваться открывающимися возможностями для дальнейшей политической и финансовой интеграции (которой британцы препятствовали). Потому что в Германии и Франции растет недовольство населения даже нынешним Евросоюзом. И в этих условиях «продать» дальнейшую централизацию и глобализацию будет невозможно. И это не говоря уже о том, что против такого чисто континентального Евросоюза будут активно играть и атлантисты - если увидят, что он приводит к усилению Германии и Франции и их независимости от наднациональных сил.

          Собственно говоря, именно невозможность сохранения прежнего курса как Запада в целом, так и отдельных составляющих его стран, неопределенность с будущим Евросоюза и попытки Трампа вернуть национальный суверенитет США и являются главным вызовом для правящего истеблишмента. Судя по тому, как элиты ведут себя сейчас, по мере углубления кризиса их действия станут еще более судорожными и неэффективными. Пока не произойдет более-менее мирная смена и рокировка элит и нынешние контрэлиты придут к власти, изменив политику своих стран и Запада в целом.

          Запад не только перестанет быть единым целом, но и закончится большая глава истории человечества, период в несколько столетий, когда именно европейские страны оказывали решающее воздействие на ход мировой истории и все остальные цивилизации, а англосаксонские страны превратились в «руководящую и направляющую силу». Попутно, кстати, закончиться и конфронтация Европы с Россией.

          Но мы и не ждем ничего особенного от Запада, мы лишь хотим, чтобы проигравшие силы перестали мешать естественному ходу истории, в том числе и самих западных стран. Самое главное для нас в наших отношениях с Западом - объективно оценивать происходящие там процессы и пытаться спрогнозировать изменение ситуации хотя бы на несколько шагов вперед. Самому Западу, кстати, это сделать не под силу. Но нам со стороны должно быть виднее.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............