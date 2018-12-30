Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

Фактический срыв брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же, как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина», так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом?

Соединенные Штаты и Великобритания, две великие англоязычные демократии, одновременно находятся в состоянии политического коллапса – и это говорит о том, что новости для президента России Владимира Путина становятся лучше с каждым днем, говорит американский телеканал CNN.

В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела «худшее поражение» в современную парламентскую эпоху – парламент с «ошеломляющими результатами» отклонил подготовленную ею сделку о выходе из Евросоюза, в США продолжается самый долгий за всю историю шатдаун (частичная приостановка работы федерального правительства), являющийся «кульминацией» двухлетнего политического хаоса, вызванного президентством Дональда Трампа, пишет CNN.

«Трудно поверить, что две такие прочные демократии, давно рассматриваемые остальным миром как светоч стабильности, разъедены такой горькой гражданской дисфункцией и кажутся оторванными от предыдущих политических реалий». В результате в настоящее время США и Великобритания не могут решить важнейшие вопросы, стоящие перед обеими странами – и это просто «бальзам на душу Путина», подчеркивает CNN.

Выгоден ли России срыв брекзита и война Трампа с американским истеблишментом? Простой ответ: конечно, выгоден. Всё, что ослабляет наших противников, нам выгодно. Именно такую логику и приписывает Путину американский телеканал. Именно из такого представления о нас исходят и те на Западе, кто приписывает нам стремление подорвать политическую стабильность в США и Европе. Мол, русские просто действуют как диверсанты, стремясь внести как можно больше сумятицы в западное общество и посеять вражду между отдельными частями «свободного мира».

На самом деле нам нет никакого смысла подрывать Запад изнутри – потому что-то набирающие там силу процессы и так дестабилизируют его и в целом и по частям. И причиной тому вовсе не происки России, а сама политика западных элит.

И провал сделки по брекзиту в британском парламенте не просто ставит под вопрос саму возможность выхода островной монархии из Евросоюза – он более чем наглядно высвечивает тот кризис, в котором оказался Запад в целом. Не англосаконские страны, США и Великобритания, уже два века являющиеся лидерами западного мира, а весь Запад как таковой, объединенный атлантистами после 1945 года в единое целое, а после краха СССР в 1991 году ставший главной мировой силой и локомотивом глобализации, навязывающей свои правила и цели всему остальному миру.

Запад не просто надорвался на пути глобализации – он сломался изнутри.

С одной стороны застопорились интеграционные проекты: и дальнейшая централизация Евросоюза, и несостоявшееся Транс-Атлантическое партнерство, призванное создать единый рынок США и ЕС. А с другой - стал набирать силу раскол внутри практически всех ключевых западных стран. Этот раскол можно описать как борьбу между национальными и наднациональными элитами – то есть теми, кто настроен на сохранение и даже реванш национального суверенитета, и теми, кто хочет чтобы не было ни немца, ни француза, а лишь единое западное общество от Калифорнии до Варшавы.

Но сами национальные элиты, причем в их как космополитическом, так и патриотическом вариантах, так ослаблены и зависимы, что даже такое противопоставление не даст исчерпывающего объяснения происходящему. Потому что элиты растеряны и напуганы, они не знают, что делать, и как нужно перегруппироваться, чтобы успокоить рассерженного избирателя, получить поддержку и сохранить управляемость и прежний курс.

Ситуация тупиковая – именно поэтому на пятки им наступают контр-элиты, несистемные политики, которые еще вчера были изгоями и которых удавалось успешно маргинализировать и демонизировать. Трамп, Джереми Корбин в Великобритании, Ле Пен и Меланшон во Франции, «Альтернатива для Германии», Сальвини и «Пять звезд» в Италии, не говоря уже о массе так называемых «популистов» и «радикалов» в других западных странах.

Поэтому странно и глупо ставить вопрос о том, выгодно ли это России – это объективная реальность, новый этап жизни Запада. И от того, что западные элиты в своем большинстве не хотят признавать объективность и закономерность идущих в их странах процессов, ничего не меняется. Неизбежность прихода к власти несистемных сил от это не исчезает, и Россия просто делает ставку на работу с теми, кто будет у власти на Западе через несколько лет.

И в том, что эти люди в целом куда позитивней относятся к нашей стране, нет ничего удивительного – именно наша страна открыто противостоит наднациональной, атлантистской части глобальной элиты, ее экспансионистским проектам и глобальным планам. А ведь именно атлантисты и являются главными врагами и гонителями всех западных несистемщиков – от Трампа по Сальвини. Так что у нас с ними как минимум общие враги. А кроме того, есть еще и вполне конкретные общие интересы.

Отстаивание и укрепление национального суверенитета невозможно по одиночке – мир уже вошел в ту стадию глобализации, когда те силы, которые марксисты называли империалистическим, транснациональным капиталом, обладают мощью, превосходящей практически любую страну по отдельности. Поэтому только союз, альянс различных суверенных держав – будь то Китай, Россия, Индия, Иран – способен эффективно сломать игру глобалистов на снос национального суверенитета как такового.

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Страны Запада в этом смысле не принципиально отличаются от незападных стран – потому что в реальности они не субъект глобализации, а заложники глобалистского проекта, его инструмент и лаборатория. И если национально-ориентированная часть элит хочет, опираясь на общество, вернуть своим странам самостоятельность, Россия будет это только приветствовать. Именно поэтому нам «выгоден» Трамп – потому что он выгоден национальным США. Именно поэтому нам «выгоден» брекзит – потому что он отвечает интересам Великобритании как суверенной державы, а не как страны, обслуживающей интересы финансистов Сити.

Да, сейчас нам выгодно и ослабление Евросоюза в результате Брекзита – но потому, что этот вариант единой Европы является не естественным союзом европейских государств, а наднациональным проектом, враждебным как самим европейским нациям, так и нашим национальным интересам, поскольку он претендует на интеграцию, то есть, говоря по-русски, захват, части русского мира в виде Украины.

В случае с брекзитом, у правящих западных элит нет хорошего сценария – они не хотят выводить Великобританию из ЕС, но и не могут просто так отменить выход. Без Великобритании ЕС станет слабее, но при этом не сумеет и воспользоваться открывающимися возможностями для дальнейшей политической и финансовой интеграции (которой британцы препятствовали). Потому что в Германии и Франции растет недовольство населения даже нынешним Евросоюзом. И в этих условиях «продать» дальнейшую централизацию и глобализацию будет невозможно. И это не говоря уже о том, что против такого чисто континентального Евросоюза будут активно играть и атлантисты - если увидят, что он приводит к усилению Германии и Франции и их независимости от наднациональных сил.

Собственно говоря, именно невозможность сохранения прежнего курса как Запада в целом, так и отдельных составляющих его стран, неопределенность с будущим Евросоюза и попытки Трампа вернуть национальный суверенитет США и являются главным вызовом для правящего истеблишмента. Судя по тому, как элиты ведут себя сейчас, по мере углубления кризиса их действия станут еще более судорожными и неэффективными. Пока не произойдет более-менее мирная смена и рокировка элит и нынешние контрэлиты придут к власти, изменив политику своих стран и Запада в целом.

Запад не только перестанет быть единым целом, но и закончится большая глава истории человечества, период в несколько столетий, когда именно европейские страны оказывали решающее воздействие на ход мировой истории и все остальные цивилизации, а англосаксонские страны превратились в «руководящую и направляющую силу». Попутно, кстати, закончиться и конфронтация Европы с Россией.

Но мы и не ждем ничего особенного от Запада, мы лишь хотим, чтобы проигравшие силы перестали мешать естественному ходу истории, в том числе и самих западных стран. Самое главное для нас в наших отношениях с Западом - объективно оценивать происходящие там процессы и пытаться спрогнозировать изменение ситуации хотя бы на несколько шагов вперед. Самому Западу, кстати, это сделать не под силу. Но нам со стороны должно быть виднее.