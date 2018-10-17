Европа требует от Британии «прояснить свои намерения»

Итоги голосования в британской палате общин, где провалилось предложенное Терезой Мэй соглашение по Брекзиту, всколыхнули всю Европу. Если одни предсказывают катастрофические последствия произошедшего, то другие призывают Лондон сохранять холодную голову. Какими станут следующие шаги Мэй и сможет ли ее правительство избежать вотума недоверия?

Попытка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести через парламент соглашение по Брекзиту полностью провалилась. Накануне палата общин вслед за палатой лордов отвергла внесенный Мэй документ. Против высказались 432 депутата, а за – только 202 парламентария.

Такой исход голосования вызвал разочарование в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление по поводу итогов голосования, а глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни назвал их «плохой новостью». Координатор ЕП по Брекзиту Ги Верхофстадт на этом фоне призвал ЕС защитить права своих граждан в Великобритании.

Представители германских деловых кругов подчеркнули, что провал голосования по соглашению угрожает рецессией экономике Великобритании, а также негативными последствиями для немецкого бизнеса.

Негативных оценок придерживаются и политэлиты стран «единой Европы», призвавшие Лондон взять себя в руки и все-таки одобрить сделку. Так, в кабмине Испании назвали «жесткий Брекзит» негативным для ЕС и катастрофическим для Великобритании. Канцлер Австрии Себастьян Курц пошел дальше и исключил возможность новых переговоров по соглашению с британцами. Отверг перспективу нового диалога по этому вопросу и президент Франции Эммануэль Макрон. Эстонский премьер-министр Юри Ратас в Facebook подчеркнул, что Эстония и другие государства ЕС продолжат совместную работу по подготовке к выходу Лондона из объединения без договора с Брюсселем, добавив, что ждет «от правительства Великобритании дальнейших шагов».

Однако немецкие политики высказались куда мягче своих партнеров по Евросоюзу, посоветовав британцам сохранять холодную голову. Как отметила председатель правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подобного исхода можно было ожидать. «Наш сигнал британцам может быть лишь следующим: мы были бы рады, если вы остались, когда бы вы ни приняли это решение», – заявила она. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас допустил возможность новых переговоров, однако усомнился, что в этом случае соглашение по Брекзиту сильно изменится. «Будущие отношения сообщества и Великобритании – очень важный вопрос. У нас уже осталось немного времени. Время игр прошло», – подчеркнул Маас, добавив, что мяч сейчас на британской половине поля.

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Не исключил новых переговоров и Юнкер. Однако он, как и остальные европейские политики, призвал для начала саму Великобританию как можно скорее «прояснить свои намерения». Как подчеркнул премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель, «нужен быстрый и ясный план по поводу того, как действовать дальше». «Потому что это то, что нам нужно сделать: найти решения, а не проблемы», – написал он в Twitter . «Кому хватит мужества наконец сказать, какое остается финальное решение?» – как бы подвел черту комментариям европейцев глава Евросовета Дональд Туск.

Действительно, итоги британского голосования открывают возможность для реализации целого ряда сценариев. Именно поэтому вся Европа теперь ждет от британского премьера плана дальнейших действий, так называемого плана Б. Его разработкой кабинет Мэй начал заниматься заранее – аж со 2 января. И вот теперь она должна его представить уже в предстоящий понедельник 21 января.

Как уже отмечалось, это могут быть переговоры о заключении нового соглашения, вызывающие противоречивые отзывы у представителей ЕС. Кроме того, Брекзит может быть произведен в «жестком» варианте – вообще без какого-либо соглашения. Это чревато серьезными экономическими и политическими убытками для обеих сторон, что, тем не менее, не мешает этому варианту иметь огромное число сторонников как в Британии, так и в «единой Европе». Также возможен отказ Соединенного Королевства от Брекзита через проведение повторного референдума по этому вопросу или перенос сроков «развода», дедлайн по которому назначен на 29 марта.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что второй раз поставить на голосование соглашение с ЕС и политическую декларацию в неизменном виде правительство не может. «Тем не менее в самом соглашении изменений не будет, и ЕС об этом уже сказал. Могут быть изменения в политической декларации. Сама декларация не является юридически обязывающим документом и посвящена будущему торговому соглашению с ЕС. Юнкер и Туск направили Мэй совместное письмо с уверениями, что в нее могут быть внесены изменения. Правда, эти уверения не имеют обязательной юридической силы. Проблема также заключается в том, что для этого нужно одобрение всех членов ЕС. Сделать это до понедельника они, очевидно, не успеют», – пояснила Ананьева газете ВЗГЛЯД. По ее мнению, перенос сроков Брекзита неизбежен.

Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов также не исключает, что выход Великобритании из ЕС произойдет не 29 марта, а позже. Дополнительное время понадобится для того, чтобы разработать новое соглашение.

«Мэй должна представить реальный «план Б», а не пытаться протолкнуть то же самое соглашение»,

– заявил Куликов газете ВЗГЛЯД. По его мнению, она продолжит добиваться от Евросоюза уступок по Северной Ирландии.

Проваленное соглашение об условиях выхода не предлагает решение его главной проблемы – режима контроля границы между Ирландией (остающейся в ЕС) и Северной Ирландией (выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства), объяснил Куликов. По его словам, Брюссель и Лондон лишь договорились, что проблема должна быть решена до лета 2020 года, а до этого Северная Ирландия должна оставаться в составе единого европейского рынка, что Лондон воспринимает как утрату части суверенитета над этой британской территорией. И это один из факторов, категорически не устраивающих британскую сторону.

Не исключает Куликов и вариант с повторным референдумом. Давний противник Терезы Мэй экс-лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж также выразил телеканалу Sky News мнение, что в Британии возможно проведение второго референдума о членстве страны в ЕС. А соответственно, он ожидает пересмотра самого решения о Брекзите.

Однако еще до представления «плана Б» правительство Мэй должно в среду выдержать голосование в парламенте по внесенному лидером британской оппозиции лейбористом Джереми Корбином вотуму недоверия. Мэй дала понять, что не боится предстоящего испытания и добровольно подавать в отставку не планирует, но признала, что необходимо выяснить, доверяет ли парламент ее правительству.

Как заявил ее представитель, премьер считает, что пользуется поддержкой депутатов. Кроме того, даже в случае вотума недоверия у правящей Консервативной партии будет «14 календарных дней на восстановление доверия палаты», то есть на формирование нового правительства перед повторным голосованием.

Елена Ананьева отметила, что та треть консерваторов, которая голосовала против соглашения, «все равно будет голосовать за доверие правительству». А Демократическая юнионистская партия еще в 2017 году заключила с консерваторами соглашение о поддержке в парламенте. Эксперт напомнила, что в декабре Мэй уже выигрывала фракционный вотум доверия.

Андрей Куликов также прогнозирует, что противникам премьера не удастся объявить ей вотум недоверия – не хватит голосов. «Консерваторы неоднократно говорили о том, что, несмотря на то что они выступают против соглашения с ЕС, они, тем не менее, не выступают против правительства. В таком же ключе высказывались ее партнеры из Демократической юнионистской партии. Я думаю, что в этот раз Мэй все-таки устоит», – подытожил Куликов.