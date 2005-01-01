ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit

В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил: «Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет (выхода) без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остается финальное решение?» – передает ТАСС.

Возглавляющий Еврокомиссию Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее «прояснить свои намерения», так как «время почти истекло». Соглашение он считает «наилучшей возможной сделкой», которая позволит Великобритании организованно выйти из ЕС, передает РИА «Новости».

Юнкер с сожалением воспринял итог голосования. При этом ЕС продолжает ратификацию соглашения. Однако Юнкер отметил, что риск неконтролируемого Brexit вырос, Еврокомиссия активизирует подготовку к нему.

Координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт призвал ЕС защитить права своих граждан в Великобритании.

Глава Европарламента Антонио Таяни назвал результаты голосования в Лондоне «плохой новостью».

Handelsblatt пишет, что Берлин ускоренными темпами готовится к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС.

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил: «Это горький день для Европы». По его словам, «неупорядоченный Brexit является худшим из всех вариантов для ЕС, но особенно – для Великобритании».

Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность новых переговоров по соглашению о Brexit. Он заявил, что ЕС по-прежнему хочет избежать «жесткого» Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон также исключил возможность новых переговоров.

В кабмине Испании назвали «жесткий» Brexit негативным для ЕС и катастрофическим для Лондона.

Напомним, британский парламент отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit.