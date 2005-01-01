Мэй потерпела сокрушительное поражение в парламенте Британии

Депутаты парламента Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Brexit, предложенное главой правительства страны Терезой Мэй. Запущена процедура вотума недоверия кабмину.

Против условий сделки проголосовали 432 депутата, поддержали его только 202 парламентария, передает РИА «Новости».

Решение парламента открывает возможность для реализации целого ряда сценариев. В частности, Brexit может быть проведен по самому «жесткому» варианту или же вовсе отменен.

Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин внес в парламент предложение о вотуме недоверия Мэй. Ее поражение в парламенте он назвал крупнейшим для кабмина с 1920-х годов. Предложение Корбина обсудят в среду.

Сама Мэй также признала, что необходимо выяснить, доверяет ли парламент правительству. Если парламент выразит доверие ее кабмину, Мэй в понедельник представит план по Brexit.

Напомним, решение парламента не стало неожиданностью.