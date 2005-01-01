Мэй решила побороться за власть после провала сделки с ЕС

Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует подавать в отставку, заявил ее представитель.

Мэй считает, что все еще пользуется поддержкой нижней палаты парламента Великобритании. Даже в случае вотума недоверия у правящей Консервативной партии будет «14 календарных дней на восстановление доверия палаты», то есть на формирование нового правительства перед повторным голосованием.

Представитель Мэй заявил о намерении премьера продолжить переговоры с ЕС. По мнению Лондона, любое будущее соглашение сторон должно предусматривать существование у Великобритании «независимой торговой политики». Основой нового соглашения может стать сделка, отвергнутая британским парламентом, передает ТАСС со ссылкой на Reuters

При этом кабмин не исключает, что выход из ЕС произойдет без соглашения.

Представитель Мэй также заявил, что правительство «необязательно согласно» с тем, что срок действия статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС должен быть продлен, передает РИА «Новости».

Продление срока подразумевает перенос даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Напомним, депутаты парламента Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Brexit, предложенное Мэй. Ее кабмину грозит вотум недоверия.