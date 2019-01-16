ЕК приготовилась к неконтролируемому выходу Британии из ЕС

Еврокомиссия (ЕК) готовится к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза (ЕС) после провала голосования в парламенте по Brexit, заявил первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

Тиммерманс, выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге, заявил, что комиссия сожалеет о решении Палаты общин, и теперь «надо быть готовым ко всем сценариям, в том числе к хаотичному выходу Великобритании из ЕС», передает ТАСС.

Напомним, накануне депутаты парламента Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Brexit, предложенное главой правительства Терезой Мэй.

Ее кабмину грозит вотум недоверия. При этом Мэй заявила, что не планирует подавать в отставку.