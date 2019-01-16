Меркель оценила решение британского парламента по договору о Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с решением британского парламента отклонить договор с Евросоюзом о Brexit, отметив, что Лондон должен пояснить ситуацию.

«Я весьма сожалею о том, что вчера вечером нижняя палата британского парламента отклонила договор о выходе Великобритании. Теперь британская сторона, премьер-министр объявила об этом, она должна сказать нам, как будет идти дело дальше», – сказала Меркель, передает РИА «Новости».

По ее словам, Берлин хочет минимизировать ущерб, который в любом случае будет от выхода Великобритании, поэтому, будет стремиться к организованному выходу. «Но мы готовы к тому, что такого организованного решения не будет», – добавила канцлер.

Он подчеркнула, что у Брюсселя и Лондона еще «есть время для переговоров».

Ранее депутаты Германии выразили сожаление в связи с провалом голосования за проект соглашения о Brexit в британском парламенте и призвали коллег в Соединенном Королевстве сохранять холодную голову.

Тем временем первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готовится к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза после провала голосования в парламенте по Brexit.

Напомним, накануне депутаты парламента Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Brexit, предложенное главой правительства Терезой Мэй. Ее кабмину грозит вотум недоверия. При этом Мэй заявила, что не планирует подавать в отставку.