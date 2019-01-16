В Германии оценили провал в британском парламенте сделки по Brexit

Власти Германии выразили сожаление в связи с провалом голосования за проект соглашения о Brexit в британском парламенте и призвали коллег в Соединенном Королевстве сохранять холодную голову.

«Сейчас мы должны сохранять холодную голову, пусть даже на сердце и тяжело», – заявила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, подобного исхода можно было ожидать, но серьезный перевес противников соглашения в Палате общин – это «особая ситуация». «Наш сигнал британцам может быть лишь следующим: мы были бы рады, если вы остались, когда бы вы ни приняли это решение», – добавила Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.

Глава фракции ХДС в бундестаге Ральф Бринкхаус также призвал к спокойствию и отметил, что ЕС не следует заново обсуждать с Лондоном проект Brexit. «ЕС не может отказываться от своих принципов, как бы мы ни хотели и дальше сохранить тесные отношения с британцами», – пояснил он свою позицию.

В то же время представители промышленных объединений Германии считают, что провал голосования в британском парламенте за план Brexit грозит негативными последствиями и для немецких компаний. Так, гендиректор Федерального объединения немецкой промышленности Йоахим Ланг считает, что экономике Великобритании грозит рецессия, которая не пройдет незамеченной и для Германии. «Всякая неопределенность угрожает сотням тысяч рабочих мест в Германии и, прежде всего, в Великобритании», – заявил он.

В свою очередь президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер призвал компании готовиться к нерегулируемому Brexit. «Это будет означать необходимость ежегодно дополнительно оформлять миллионы таможенных деклараций и платить миллиарды евро пошлин», – предупредил он.

Во вторник депутаты парламента Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Brexit, предложенное главой правительства Терезой Мэй. Ее кабмину грозит вотум недоверия. Однако сама Мэй заявила, что не планирует подавать в отставку.