Лавров прокомментировал ситуацию с Брекситом

Брексит является внутренним делом Лондона, парламента страны и граждан Великобритании, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с голосованием британских парламентариев по вопросу выхода из Евросоюза.

«Что касается Брексита, то это дело Великобритании, дело ее граждан, подданных, дело парламента Великобритании. Нам, естественно, небезразлично, как это отразится на ЕС, потому что ЕС, если брать структурно, как организацию, наш крупнейший партнер», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что России небезразлично происходящее в Евросоюзе, причем не только в связи с Brexit, но и с другими процессами, которые повлияют на функционирование ЕС.

«Нам очень важно понимать, как это затронет наши отношения, прежде всего торгово-экономические», – сказал министр.

Лавров добавил, что Россия настроена работать и с ЕС, и с Британией вне зависимости от итогов Брексита.

«Мы всегда говорили – задолго до того как идея Брексита обрела какие-то очертания – что в наших интересах единый, сильный и, главное, самостоятельный Евросоюз. Что будет, посмотрим. Естественно, мы будем сотрудничать и с ЕС, и с Великобританией, если все закончится выходом Великобритании из ЕС. Но в каких формах это лучше делать, будем определять, когда поймем, что на самом деле состоялось», – подчеркнул он.

Напомним, накануне депутаты парламента Великобритании отвергли соглашение с ЕС по Брекситу, предложенное главой правительства Терезой Мэй. Еврокомиссия готовится к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза.