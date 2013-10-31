Китай защитил себя идеальным способом

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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Китай защитил себя идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...

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          Ирина Алкснис

          Китай защитил себя идеальным способом

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 25 октября 2018, 14:14

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          В следующем году будет отмечаться тридцатилетие одного из самых знаковых (и действительно значимых, поскольку во многом предопределило дальнейший путь одной из ключевых держав) событий конца прошлого века: подавление оппозиционных выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

          О гибели в тот день то ли сотен, то ли тысяч человек (данные предсказуемо разнятся) можно говорить много и долго, но особо хочется выделить один аспект: она не привела к серьезным внешнеэкономическим и внешнеполитическим последствиям для Пекина. Например, Япония, приостановившая выдачу кредитов Китаю, уже год спустя отказалась от этих санкций.

          Однако с культурной и идеологической точки зрения Китай на многие годы стал объектом острой и прямо-таки тотальной критики (по сути, очернения) со стороны Запада. А тема гибели людей под гусеницами танков активно педалировалась во всех гуманитарных сферах – от правозащиты до массовой культуры.

          Десятки популярнейших голливудских фильмов 1990-х годов использовали ее в своих сюжетах. Там, разумеется, в самом светлом виде были представлены рвавшиеся к свободе и демократии студенты и в самом мрачном – безжалостно их уничтожившая тоталитарная государственная машина.

          Сейчас эта история вновь приобрела актуальность в новом и несколько неожиданном ракурсе.

          Фото: Jeff Widener/AP/ТАСС

          В политической и правозащитной сферах на Западе раскручивают новую тему, связанную с нарушением прав и свобод человека в КНР. Речь идет о том, что официально именуется «специальными учебно-тренировочными центрами» и «перевоспитательными центрами для экстремистов» и что критики Пекина называют «концлагерями для уйгуров-мусульман».

          В конце августа был опубликован доклад комитета ООН по искоренению расовой дискриминации, в котором было заявлено, что, по «многочисленным сообщениям», в данных «перевоспитательных лагерях» могут находиться до одного миллиона этнических уйгуров. Более осторожные оценки настаивают на десятках тысяч. В любом случае это очень масштабное явление.

          Любые обвинения в свой адрес Пекин отвергает, подчеркивая, что данные учреждения предназначены для лиц, оказавших под влиянием террористической и экстремистской идеологии, но подозреваемых в совершении незначительных правонарушений. По утверждению властей, акцент в этих центрах сделан на обучении китайскому языку (который для уйгуров не родной) и профессиональным навыкам, кроме того, идет работа по укреплению «сопротивляемости терроризму и экстремизму». А на претензии, что в реальности условия жизни в этих лагерях не соответствуют официальной радужной картинке, Пекин холодно отвечает, что все это инсинуации, ничем не подтвержденные и не соответствующие действительности.

          Противоречия в развитии Китая
          Противоречия в развитии Китая
          С одной стороны, не приходится спорить, что именно уйгуры являются основной средой, в которой распространяется исламизм и из которой исходит главная террористическая угроза в Китае. С другой, особой веры в гуманизм и мягкость китайских методов «перевоспитания» нет, так что немалая доля обвинений в адрес Пекина выглядит вполне обоснованной.

          Но это тот самый случай, когда происходящее является внутренним делом страны, а невмешательство в подобные темы является одним из важнейших принципов российской внешней политики, в чем с ней согласна большая часть российского общества.

          Однако речь сейчас о другом. Когда тема «концлагерей для уйгуров» возникла в информационном поле (причем на столь высоком уровне как ООН и Госдеп США), казалось, что ее моментально раскрутят до всепланетного скандала. Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения обостряющегося геополитического противостояния Вашингтона и Пекина?

          Но тема явно «не взлетает».

          Нет, публикации на эту тему, разумеется, есть, в том числе в наиболее влиятельных мировых СМИ. Но в целом, вяло. Очень вяло. А массовая культура и вовсе не отреагировала на разоблачения и бьющих во все колокола правозащитников.

          Представляется, что разгадка данного феномена проста и коренится в вечных ценностях. То бишь в деньгах.

          КНР это не просто очень большой, а колоссальный рынок, попасть на который мечтает вся современная массовая культура – от музыкантов до киношников. Это двадцать лет назад китайцы были нищими и не представляли интереса для Голливуда и поп-звезд, зато были крайне удобным объектом для демонстрации своей гражданской позиции и использования в качестве инфернальных злодеев в каждом втором голливудском блокбастере.

          Ныне все изменилось.

          Голливуд пишет сценарии и снимает фильмы, чтобы вписаться в строгие правила проката на территории Китая. Никого уже не удивляет присутствие в голливудских блокбастерах популярных китайских актеров на ролях второго плана. Никого не удивляет, что в недавнем «Докторе Стрэндже» действие было перенесено из каноничного для комиксов Тибета в политически и идеологически нейтральный Непал. Ведь с Тибетом у фильма не было бы ни малейших шансов на прокат в КНР, а так свои 109 миллионов (из 677) он там заработал.

          Со прочими сферами массовой культуры дела обстоят аналогично. Мало кто из шоу-бизнеса позволит себе поддержку уйгуров и критику китайских властей, пока есть хоть малейший шанс на заработки в Китае.

          Но в случае с Россией, как известно, Голливуд и шоу-бизнес не пришлось долго уговаривать присоединиться к кампании по очернению нашей страны. И потому что рынок российский не настолько большой и привлекательный, и потому что сами русские куда терпимее относятся к подобным ситуациям, крайне редко запрещают прокат фильмов, где они показаны злодеями, и любят посмеяться над «клюквой» на сеансах.

          Шутки шутками, но в борьбе с Китаем Штаты в данный момент лишены существенной части того пропагандистского подспорья, на которое могли рассчитывать еще 20 лет назад. Ссориться с Пекином для Голливуда теперь слишком накладно.


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