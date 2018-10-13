Американский генерал допустил возможность начала войны с Китаем

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес на Варшавском форуме по безопасности заявил о высокой вероятности того, что через 15 лет Соединенные Штаты будут находиться в состоянии войны с Китаем.

По словам Ходжеса, Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора, так как у США «нет возможностей делать все, что нужно, в Европе и на Тихом океане, чтобы справиться с китайской угрозой», передает ТАСС.

«Я считаю, что имеется высокая вероятность того, что через 15 лет – это не неизбежно – мы будем в состоянии войны с Китаем», – приводит слова генерала Associated Press.

На прошлой неделе стало известно, что около половины американских военнослужащих признались в ожиданиях скорого серьезного конфликта с участием США.

Напомним, в начале октября Китай потребовал от Соединенных Штатов немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море. В ответ Вашингтон заявил о недопустимости угроз в адрес американских военных.