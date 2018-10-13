Вашингтон предупредил Пекин о недопустимости угроз в адрес американских военных

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не потерпит угроз Китая в адрес американских военных, в том числе несущим службу в Южно-Китайском море.

Болтон заявил, что Китай на протяжении долгого времени провоцирует США в Южно-Китайском море, подчеркнув, что эта территория «не является китайской провинцией»., передает ТАСС.

По его словам, недавний инцидент с кораблями в Южно-Китайском море «является примером того, какими опасным могут быть действия Китая».

В связи с этим помощник президента США заявил, что китайцам «нужно понять», что Вашингтон не потерпит угроз в адрес американских военных и готов «поддерживать открытыми морские пути сообщения».

Более того, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности назвал «Китай главной проблемой этого века» для США.

Болтон также не исключил, что в перспективе произойдет рост числа разработок месторождений ресурсов в Южно-Китайском море «вместе или без китайского сотрудничества».

«Теперь наши союзники – британцы, австралийцы и другие – намного чаще ходят с нами в Южно-Китайском море. И мы собираемся делать больше, чем делаем сейчас», – заявил Болтон в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

Напомним, в минувшую субботу советник Трампа объявил об изменении отношения к Китаю со стороны США. Ранее в Китае заявили о выходе войны между Пекином и Вашингтоном за рамки торговли.