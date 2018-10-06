Советник Трампа объявил об изменении отношения к Китаю со стороны США

Глава Национального совета США по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Соединенные Штаты изменили отношение к Китаю и теперь в большей степени склонны рассматривать Пекин не как партнера в экономической сфере, а как стратегического соперника.

По словам советника главы Белого дома Дональда Трампа, серия заявлений, сделанных вице-президентом США Майклом Пенсом в Гудзоновском институте в Вашингтоне, свидетельствуют о «перезагрузке в отношениях» между США и Китаем, передает ТАСС.

Как заявил Наварро в интервью телеканалу Fox News, это означает, что Соединенные Штаты теперь расценивают Китай не просто как государство, с которым они поддерживают «мирное экономическое взаимодействие», а «в большей степени как стратегического соперника».

Глава Национального совета по торговле при Белом доме также выразил уверенность в готовности «союзников» США, к которым он отнес страны ЕС и Японию, поддержать Вашингтон в торговых спорах с Китаем, сформировав «скоординированный фронт».

Комментируя недавний доклад Белого дома о наличии трехсот уязвимостей в ВПК Соединенных Штатов, советник американского президента заверил, что США намерены ликвидировать зависимость от поставок ряда наименований товаров и сырья из Китая, а сам доклад назвал «сигналом к пробуждению».

Накануне США пригрозили Китаю «последствиями» за проводимую Пекином политику. В ответ в Китае заявили о выходе войны между Пекином и Вашингтоном за рамки торговли.