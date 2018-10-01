США пригрозили Китаю «последствиями»

Неназванный представитель Белого дома высокого ранга предупредил Пекин о возможности «последствий» за проводимую политику.

По словам неназванного представителя Белого дома высокого ранга, Китаю необходимо осознать, «что, если он будет продолжать проводить такую политику – что является неприемлемым – это чревато последствиями», передает ТАСС со ссылкой на американское издание The Washington Post.

Представитель администрации Трампа подчеркнул, что ухудшение двусторонних отношений якобы вызвано «деятельностью» Пекина.

«Представление о том, что это [действия администрации США по отношению к Китаю] так или иначе предполагает разрыв [отношений], является абсолютно неверным», – отметил представитель американской администрации.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс Пенс обвинил Китай в желании сменить президента Соединенных Штатов. При этом США засекретили данные о «китайском вмешательстве» в американские выборы.

Китай отверг все обвинения США.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему, по мнению Вашингтона, теперь и Китай «вмешивался в американские выборы».