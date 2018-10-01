США пригрозили Китаю «последствиями»

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5 октября, пятница | Последнее обновление — 08:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украина заявила о «плане Б» на случай запуска «Северного потока – 2»
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Как россиян заставят отказаться от доллара
Чего добилась Чечня за десять лет
В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина
Мэй и Рютте делают из сотрудников ГРУ идиотов
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Станет ли Испания еще одним «евродругом» России
Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»
Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч
Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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