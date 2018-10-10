Военнослужащие США заявили об ожиданиях скорого серьезного конфликта с их участием

Почти половина военнослужащих американской армии уверена в серьезном военном конфликте с участием США в 2019 году, сообщает Military Times.

Опрос среди действующих военнослужащих, который проводился с 20 сентября по 2 октября, показал, что в скором начале конфликта не сомневаются 46% респондентов. В 2017 году так считали лишь 5% американских военных, передает «Интерфакс».

50% опрошенных уверены в том, что США не будут втянуты в военный конфликт в 2019 году. 4% военнослужащих воздержались от ответа.

По мнению военных США, угроза исходит главным образом от России и Китая. 71% респондентов назвали опасной Россию, 69% опрошенных – Китай. Около 57% респондентов обеспокоены тем, что в США есть радикально настроенные исламисты. 48% назвали угрозой террористические группировки «Исламское государство*» и «Аль-Каида».

Ранее британские журналисты неоднократно писали об угрозе «третьей мировой» со стороны Москвы, описывая новейшие российские вооружения.