Российский истребитель Су-57 в Британии сочли «предупреждением о третьей мировой»

Британские журналисты вновь написали об угрозе «третьей мировой» со стороны России, описывая вооружения перспективного российского истребителя Су-57.

Статья в The Daily Express вышла под заголовком «Предупреждение о Третьей мировой войне: Российские истребители Су-57 оснащаются гиперзвуковыми ракетами». По мнению журналистов, Су-57 станут серьезной угрозой даже для самых продвинутых боевых самолетов.

Ракеты Р-37 дадут истребителям наносить удары по высокоскоростным объектам на расстоянии более 300 километров, отметили в статье.

Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Самолет создан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. В июне замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что Минобороны ожидает первую партию серийных самолетов Су-57 в 2019 году.

В четверг The Daily Express обратил внимание на видео с учений Северного флота, на котором показана работа берегового комплекса «Бастион». Британские журналисты заявили, что Россия таким образом «угрожает третьей мировой войной».