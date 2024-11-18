Ким Чен Ын заявил о неизбежности военного конфликта на Корейском полуострове

Ким Чен Ын заявил о росте угрозы военного конфликта и модернизации армии КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК. В своей программной речи, произнесенной 15 ноября на 4-м совещании командиров и политруков батальонов, он подчеркнул, что подготовка к возможной войне является первоочередной задачей Народной армии Кореи. Ким Чен Ын отметил, что эта обязанность не может быть передана никому другому, и постоянная готовность вооруженных сил важна для обеспечения мира и устойчивого развития социалистического строительства.

Ким Чен Ын отметил, что хотя батальоны занимают наименьшее место в системе военного командования, партия КНДР ставит их в центр внимания, ценя достижения солдат. Лидер страны указал на недостатки в боевой готовности батальонов и подчеркнул необходимость усиления боевой подготовки для защиты безопасности КНДР и ее народа. Ситуация вокруг КНДР, по его словам, усложняется действиями США и Южной Кореи, которые продолжают «провокационные военные игры».

Кроме того, Ким Чен Ын призвал к инновационному подходу к тренировкам и укреплению постов до уровня «неприступных крепостей». Он заявил, что важно быть готовыми к немедленному подавлению любых провокаций врага. Лидер КНДР подчеркнул необходимость сочетания политико-идеологического и военного укрепления, а также технической модернизации вооруженных сил для эффективной защиты страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу за распространение политических листовок на границе с КНДР, что вызвало возмущение в Пхеньяне, а Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына, которую готовят как потенциальную наследницу.