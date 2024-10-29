Разведка Южной Кореи сообщила о возросшем статусе дочери Ким Чен Ына

Tекст: Мария Иванова

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) отметила значительное повышение статуса дочери лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап. По данным разведки, Ким Чжу Э готовится в качестве потенциальной наследницы. Ее активность увеличивается, включая участие в партийных мероприятиях, где она появляется в сопровождении высокопоставленных лиц, таких как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи.

Ким Чжу Э также замечена в непосредственном общении с послом России в КНДР и появляется на официальных фотографиях вместе с отцом, что свидетельствует о ее укрепляющейся позиции. Усиление ее охраны также говорит о возросшем значении в политической жизни страны.

Одновременно с этим NIS сообщает об усилении охраны самого Ким Чен Ына. Это связано с увеличением на 60% его публичной активности, что повысило возможные угрозы его безопасности. В ответ на это были введены дополнительные меры, такие как использование автомобилей с глушением связи и оборудование для обнаружения дронов.

С начала года Ким Чен Ын провел 110 публичных выступлений, что подтверждает активизацию его публичной деятельности. Кроме того, Северная Корея начала продвигать историю революции Ким Чен Ына, заменяя материалы о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, что свидетельствует об усилении культа личности действующего лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за короткое время появился на публике в сопровождении своей дочери, когда они вместе провели осмотр склада с ракетами KN-23 и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12». Позднее Ким Чен Ын вместе с дочерью принял участие в церемонии открытия новой улицы в Пхеньяне.