Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Пекин требует от Вашингтона немедленно прекратить провокационные действия американских военно-морских сил в Южно-Китайском море, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Мы решительно требуем от американской стороны немедленно исправить свои ошибки, прекратить подобные провокационные действия», – приводит ее слова РИА «Новости».

Чуньин подчеркнула, что это необходимо во избежание ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе.

По ее словам, Китай намерен предпринимать «все необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности действия».

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтон «не обращает никакого внимания на совместные стремления региональных государств» и «вновь и вновь прибегает к провокационным действиям», нарушает основные международные нормы под предлогом «свободы навигации», несет «угрозу суверенитету Китая и ущерб стабильности в регионе».

«Китай в отношении этих действий выражает крайнее недовольство и решительный протест», – подчеркнула она.

30 сентября эсминец военно-морских сил США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял министру обороны США Джеймсу Мэттису, что Китай не отдаст «ни пяди земли своих предков».