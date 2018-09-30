Военный корабль США прошел вблизи спорной акватории Южно-Китайского моря

Эсминец военно-морских сил США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море, передает Reuters со ссылкой на источник в американском министерстве обороны.

Сообщается, что эсминец «Декатур» (USS Decatur, DDG-73) прошел в 12 морских милях от архипелага Спратли (Наньша) в рамках операции «по обеспечению свободы навигации» в Южно- Китайском море, передает ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял министру обороны США Джеймсу Мэттису, что Китай не отдаст «ни пяди земли своих предков».

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо).