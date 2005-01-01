Си Цзиньпин сделал категорическое заявление о спорных островах в беседе с Мэттисом

В ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что Китай не отдаст «ни пяди земли своих предков».

«Что касается вопросов суверенитета и территориальной целостности Китая, то наша позиция очень решительная и ясная. Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно», – заявил Си Цзиньпин во время встречи с Мэттисом.

Также председатель КНР рассказал о желании стабилизировать китайско-американские отношения и укрепить связи между вооруженными силами Китая и США. Си Цзиньпин отметил, что надеется на предотвращение «ошибочных суждений и происшествий», передает РИА «Новости».

Напомним, что на международной конференции в Сингапуре Мэттис сделал ряд жестких заявлений в адрес Китая. А на слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчел заявил, что Китай и Россия проявляют агрессию и пытается расколоть Запад.

Ранее американские корабли прошли вблизи Парасельских островов, что вызвало резкое осуждение в КНР и обострило взаимоотношения двух стран. Также постоянную напряженность во взаимодействии вызывает тайваньский вопрос: Китай запрещает поставку оружия из США на остров и всяческие контакты президента Америки Дональда Трампа с Тайванем.