Госдеп назвал разницу между российской и китайской «угрозами» для Запада

На слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сказал, что Россия с Китаем проявляют агрессию и пытаются расколоть Запад.

«И Россия, и Китай хотят расколоть Запад: Россия стремится раздробить его, а Китай – занять его место. Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», – заявил Митчелл во вторник.

Митчелл считает, что «противостояние российской агрессии» должно стать самой важной задачей для Америки. По его убеждениям, Москва в последние годы угрожала своим соседям, атаковала их, пыталась менять границы силой, а также устраивала кибератаки против Запада и распространяла дезинформацию. Также Вашингтон считает, что Россия «усилила военное присутствие на западных границах», передает РИА «Новости».

Напомним, госдепартамент США уже заявлял о том, что Россия и Китай представляют собой «связную модель» и пытаются сломать Запад.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил важную роль «российско-китайского всестороннего взаимодействия», назвав сотрудничество с Китаем образцом для отношений держав в XXI веке.