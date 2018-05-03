Лавров назвал образец отношений между странами

Россия не одинока в своей роли гаранта глобальной стабильности, особо можно отметить роль российско-китайского всестороннего взаимодействия, считает глава МИД Сергей Лавров.

«Как ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН выступаем гарантом глобальной стабильности... С удовлетворением констатирую, что мы не одиноки в своих усилиях. В частности, хотел бы особо отметить важную роль российско-китайского всестороннего взаимодействия», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Взаимодействие с Китаем он назвал «образцом для отношений держав в XXI веке».



«Тесно сотрудничаем с союзниками и единомышленниками – как по двусторонней линии, так и в рамках различных многосторонних форматов, таких, например, как ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС», – отметил глава МИД.



По его словам, сейчас идет формирование полицентричной системы мироустройства.



«Сегодня мы... – свидетели процесса формирования полицентричной системы мироустройства. Появляются и укрепляются новые центры экономической мощи и политического влияния», – заявил Лавров.



В то же время, отметил министр, новой многополярной конструкции еще только предстоит придать устойчивость.



«В наших общих интересах, чтобы действия всех международных игроков носили не деструктивный, а созидательный характер, опирались не на силу, а на международное право. Только путем сложения потенциалов с опорой на авторитет ООН возможно эффективное решение многочисленных проблем современности», – сказал Лавров.

Он отметил, что напряженная обстановка в мире связана с односторонними действиями США и «подмятых ими под себя» западных стран.



«Очевидно, что ситуация в мире, к сожалению, становится все более напряженной и менее предсказуемой. Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел – прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств», – сказал Лавров.



Он подчеркнул, что речь идет о малой группе стран, не представляющих значимой доли человечества, но пытающихся сохранить «средневековое доминирование в мировых делах».



Эти страны, отметил Лавров, нагнетают конфронтационность, создают атмосферу недоверия и стратегической неопределенности, замораживают каналы диалога, а также создают ситуации, «когда цена блефа или ошибки может стать глобальной».



«Россия хотела бы полагаться на торжество здравого смысла «с той стороны», – заявил глава МИД, отметив, что ответственность за благополучное будущее всего человечества лежит на всех.