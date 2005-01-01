Госдеп обвинил Россию в стремлении «сломать» Запад

Россия и Китай стремятся «сломать» Запад, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в вашингтонском консервативном неправительственном фонде «Наследие» с речью «Трансатлантические узы: сохранение Запада».

«Россия и Китай представляют собой связную модель: политическая стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, а также приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции», – цитирует Митчелла ТАСС.

По мнению помощника госсекретаря, эта модель «угрожает базовым принципам нашего функционирования».

«Россия и Китай хотят различными путями «сломать» Запад. Москва хочет расколоть и раздробить его, Пекин – вытеснить его и прийти ему на смену», – заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Также Уэсс Митчелл призвал «ясно сигнализировать» необходимость поддержки «сильной демократии» как основу «безопасности и процветания» стран Запада.

Напомним, в конце мая замглавы МИД России Игорь Моргулов в Пекине заявил, что Запад не готов смириться с закатом своего доминирования в мировых делах. До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не одинока в своей роли гаранта глобальной стабильности. Взаимодействие с Китаем он назвал «образцом для отношений держав в XXI веке».