МИД заявил о закате доминирования Запада в мире

Запад не готов смириться с закатом своего доминирования в мировых делах, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов в Пекине.

На церемонии открытия международной конференции «Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху» он заявил, что в Азии «во главу угла ставится не некая унификация и псевдотолерантность, а созидательное неконфликтное взаимодействие в рамках различных политических систем и жизненных укладов», передает РИА «Новости».

Моргулов подчеркнул важность такого подхода, поскольку в мире наблюдается «сжатие пространства конструктивного сотрудничества». В частности, речь идет о «Евро-Атлантическом пространстве». Запад отказывается признать «объективные реалии нового полицентричного миропорядка», сказал замглавы МИДа.

Азия же, по его словам, дает возможность для формирования «всесторонне-взаимосвязанного пространства сотрудничества» в различных областях, о чем свидетельствует деятельность ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ЕАЭС.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не одинока в своей роли гаранта глобальной стабильности. Взаимодействие с Китаем он назвал «образцом для отношений держав в XXI веке».