Лавров прокомментировал признание продюсера Би-би-си о «химатаке» в Сирии

Запад все прекрасно понимал о постановке «химической атаки» в сирийской Думе, считает глава МИД Сергей Лавров.

«Я думаю, Запад все это прекрасно понимал с самого начала, потому что отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные «Белые каски» – гуманитарную организацию, во главе которой стоит бывший сотрудник МИ-6», – цитирует RT заявление Лаврова в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что даже те западные страны, которые не принимали участие в этой провокации, понимали «абсурдность тех обвинений».

«Отрадно то, что есть честные журналисты на земле», – сказал он.

Напомним, работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что многие американские и европейские политики постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии после признания продюсера Би-би-си.