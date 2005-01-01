Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

Даже сутки спустя западная пресса продолжала хранить стоическое молчание после сенсационного признания продюсера Би-би-си Далати. Далати подтвердил, что видеозапись «страдающих от химической атаки сирийских детей» была фейком. А ведь этот фейк в апреле стал поводом для удара США по Сирии. Смастерили фейк пресловутые «Белые каски».

Продюсер Би-би-си Риам Далати, который сообщил о том, что «химическая атака в Сирии» почти годичной давности была на самом деле постановкой, внезапно закрыл свои аккаунты в соцсетях. На это обстоятельство обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова. «Как там наши западные борцы за права и свободы? Еще не заподозрили Би-би-си в цензуре, не выявили факт давления на журналиста? Цирк, конечно», – заметила Захарова.

В российском посольстве в Лондоне в свою очередь отметили: основные британские издания полностью игнорируют выводы сотрудника Би-би-си. «Ни срочных новостей, ни статей – ничего», – констатировали дипломаты. Это же легко проверить, просмотрев сайты крупнейших английских СМИ. Действительно – полный «игнор».

В самом Би-би-си поспешили заявить в ответ на вопрос ТАСС: заявление Далати было не более, чем его личным мнением. Он «выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки», но при этом «он не говорил, что самой атаки не было», – утверждают в руководстве британской вещательной корпорации.

Это, по всей видимости, и следует считать официальной позицией Би-би-си, которую ожидала от Лондона Москва. И эта позиция выглядит, скажем так, лукавой. Да, Риам Далати не говорил, что «самой атаки не было». Он недвусмысленно заявил, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума провинции Дамаск не было химической атаки. Дословно: «Атака действительно была, зарин не применялся... Всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для достижения максимального эффекта. После шести месяцев расследований я могу без сомнения доказать: сцена в больнице Думы была постановкой. В больнице не было смертей».

Напомним, что через несколько дней после того как «Белые каски», а вслед за ними западная пресса заявили о «химической атаке режима Асада» в Думе, ВВС США, Великобритании и Франции нанесли несколько ракетных ударов по территории Сирии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тогда объявил, что целью ударов является «создание сильного сдерживающего фактора против производства, распространения и использования химического оружия» (на самом деле сирийский химический арсенал был полностью ликвидирован в 2013–2016 годах).

Тогда же Трамп обратился к России и Ирану, которые считаются ближайшими союзниками Сирии, с вопросом: «Какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?». Военно-политический эффект от фейк-ньюс (которые вроде бы так не любит Трамп) был использован по полной программе.

На эту тему

Некоторое время спустя, когда Дума была освобождена от боевиков, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок», заявил: он готов дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли

Речь даже не о том, что МИД и Минобороны России тогда развенчали видеоподделку «Белых касок» – доводы Москвы Запад привычно отметает. «Дело в том, что по горячим следам этой инсценировки несколько именно британских журналистов выехали на место событий. И они пришли к выводу, что нет никаких подтверждений химической атаки», – напомнил газете ВЗГЛЯД глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «И если посмотреть материалы, которые публиковались на британских интернет-сайтах буквально через неделю после того, что произошло или не произошло в городе Дума, то там уже ряд известных, причем известных именно в Британии корреспондентов написали, что они не могут найти следов этой атаки», – заметил Пушков. Зато можно было заметить очевидные факты, о которых только в феврале 2019 года решился сообщить Далати.

Городом Дума на момент «химической атаки» управляла группировка «Джейш аль-Ислам» (союзница как «Свободной сирийской армии», так и «Джебхат ан-Нусры»), боевики которой «запугали активистов, врачей и гуманитарных работников». Доктор Абу Бакр Ханан, который помог «Белым каскам» со съемкой «жертв химической атаки» в госпитале, «по случайному совпадению» оказался связанным с вышеуказанной исламистской группировкой. «Заявлялось, что в госпитале не хватает врачей. Но получается, один «доктор» занимался съемками, не участвуя в оказании помощи», – констатировал продюсер Би-би-си.

«Шесть (!!!) месяцев понадобилось продюсеру Би-би-си по Сирии, чтобы сделать сенсационное открытие: кадры последствий «химической атаки» в сирийской Думе были постановкой «Белых касок», – саркастически заметила в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила, что журналистам RT понадобилось куда меньше времени, чтобы прийти к аналогичному выводу. Теперь же, после того как Би-би-си оперативно открестилась от Далати, «такими темпами мы его скоро на работу возьмем», – заметила Симоньян.

Пока что о смене места работы Далати ничего не известно. Зато вполне можно прогнозировать, что позиция Запада не изменится. Как не изменилась она после выводов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), о которых газете ВЗГЛЯД напомнил эксперт по химическому оружию Антон Уткин. В отчете ОЗХО «еще летом прошлого года было сказано, что следов применения зарина найдено не было».

И то, что информация британских журналистов, собранная по горячим следам, не попала на страницы западных газет и на ТВ, совершенно не удивительно, отмечает сенатор Пушков. «Потому что официальная позиция Запада состояла в том, что там была химическая атака. Это просто нам доказывает, что пресса в странах западного альянса работает в унисон с государственными структурами. Претензия на объективность отступает перед политической целесообразностью», – говорит собеседник.

Так же это было, когда надо было доказать «наличие оружия массового поражения» у режима Саддама Хусейна в Ираке, что стало поводом для вторжения, напомнил Пушков. Заметим, что в 2004 году первым о фальсификации данных «иракского досье» сообщил сотрудник Би-би-си Эндрю Гиллиган, который довольно скоро «ушел по собственной инициативе» из корпорации. «Когда обнаружилось, что этого оружия у Ирака действительно нет, это прошло очень тихо, – напомнил Пушков. – Да, некоторые газеты написали: вот, ничего не нашли. Но никто не приносил извинения, никто не каялся. Даже Джордж Буш-младший, который тогда был президентом США, не брал своих заявлений обратно, не сказал, что война была начата на основании лживых слов».

Ожидать, что Запад сейчас признает вину, было бы предельно наивным. «Но отрицать показания журналиста Би-би-си Западу будет очень неприятно и сложно, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников. – А нам нужно это использовать, всем показывать. Это уже не первый такой раз, но впервые о подобном заявляет сам западный источник. Это заставит многих критичнее относится к таким новостям на этапе их возникновения. Касается ли это химатаки в Сирии или того, что произошло в Солсбери, и т. д.».

Сенатор Пушков отмечает:

«Все знают, что не было химической атаки. Об этом прекрасно знают правительства западных стран и знали с самого начала».

«Организаторы и получатели выгоды от фейковой химической атаки никогда не признаются в том, что на самом деле это была постановка, и финансирование «Белых касок» в каком-то объеме все равно будет продолжаться. Их не бросят – особенно Великобритания, которая изначально и спонсировала их максимально», – прогнозирует эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин. «Каски» поддерживает не только Британия – на этой неделе стало известно, что эмир Катара готов выделить 2 млн долларов на нужды этой «правозащитной организации». И как сообщил еще в конце января МИД России, «Белые каски» готовятся к съемкам новых инсценировок химических атак – на сей раз в провинции Идлиб, последнем оплоте боевиков в Сирии. Стало известно, что «борцы за правду» помогли боевикам «Ан-Нусры» доставить контейнеры с хлором на юг этой провинции. «Но возможностей устраивать все эти спектакли у «Белых касок» стало намного меньше, поскольку территория, где они могут это делать, сократилась до минимума», – констатирует Фитин.