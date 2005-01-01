Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

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17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 07:09  |  vz.ru
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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          «Белые каски» запугали детей Думы криками о химической атаке, так что эмоции им удалось заснять подлинные   14 февраля 2019, 21:45
          Фото: Zuma/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Полина Орлова

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          Даже сутки спустя западная пресса продолжала хранить стоическое молчание после сенсационного признания продюсера Би-би-си Далати. Далати подтвердил, что видеозапись «страдающих от химической атаки сирийских детей» была фейком. А ведь этот фейк в апреле стал поводом для удара США по Сирии. Смастерили фейк пресловутые «Белые каски».

          Продюсер Би-би-си Риам Далати, который сообщил о том, что «химическая атака в Сирии» почти годичной давности была на самом деле постановкой, внезапно закрыл свои аккаунты в соцсетях. На это обстоятельство обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова. «Как там наши западные борцы за права и свободы? Еще не заподозрили Би-би-си в цензуре, не выявили факт давления на журналиста? Цирк, конечно», – заметила Захарова.

          В российском посольстве в Лондоне в свою очередь отметили: основные британские издания полностью игнорируют выводы сотрудника Би-би-си. «Ни срочных новостей, ни статей – ничего», – констатировали дипломаты. Это же легко проверить, просмотрев сайты крупнейших английских СМИ. Действительно – полный «игнор».

          В самом Би-би-си поспешили заявить в ответ на вопрос ТАСС: заявление Далати было не более, чем его личным мнением. Он «выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки», но при этом «он не говорил, что самой атаки не было», – утверждают в руководстве британской вещательной корпорации.

          Это, по всей видимости, и следует считать официальной позицией Би-би-си, которую ожидала от Лондона Москва. И эта позиция выглядит, скажем так, лукавой. Да, Риам Далати не говорил, что «самой атаки не было». Он недвусмысленно заявил, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума провинции Дамаск не было химической атаки. Дословно: «Атака действительно была, зарин не применялся... Всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для достижения максимального эффекта. После шести месяцев расследований я могу без сомнения доказать: сцена в больнице Думы была постановкой. В больнице не было смертей».

          Напомним, что через несколько дней после того как «Белые каски», а вслед за ними западная пресса заявили о «химической атаке режима Асада» в Думе, ВВС США, Великобритании и Франции нанесли несколько ракетных ударов по территории Сирии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тогда объявил, что целью ударов является «создание сильного сдерживающего фактора против производства, распространения и использования химического оружия» (на самом деле сирийский химический арсенал был полностью ликвидирован в 2013–2016 годах).

          Тогда же Трамп обратился к России и Ирану, которые считаются ближайшими союзниками Сирии, с вопросом: «Какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?». Военно-политический эффект от фейк-ньюс (которые вроде бы так не любит Трамп) был использован по полной программе.

          Некоторое время спустя, когда Дума была освобождена от боевиков, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок», заявил: он готов дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.

          Речь даже не о том, что МИД и Минобороны России тогда развенчали видеоподделку «Белых касок» – доводы Москвы Запад привычно отметает. «Дело в том, что по горячим следам этой инсценировки несколько именно британских журналистов выехали на место событий. И они пришли к выводу, что нет никаких подтверждений химической атаки», – напомнил газете ВЗГЛЯД глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «И если посмотреть материалы, которые публиковались на британских интернет-сайтах буквально через неделю после того, что произошло или не произошло в городе Дума, то там уже ряд известных, причем известных именно в Британии корреспондентов написали, что они не могут найти следов этой атаки», – заметил Пушков. Зато можно было заметить очевидные факты, о которых только в феврале 2019 года решился сообщить Далати.

          Городом Дума на момент «химической атаки» управляла группировка «Джейш аль-Ислам» (союзница как «Свободной сирийской армии», так и «Джебхат ан-Нусры»), боевики которой «запугали активистов, врачей и гуманитарных работников». Доктор Абу Бакр Ханан, который помог «Белым каскам» со съемкой «жертв химической атаки» в госпитале, «по случайному совпадению» оказался связанным с вышеуказанной исламистской группировкой. «Заявлялось, что в госпитале не хватает врачей. Но получается, один «доктор» занимался съемками, не участвуя в оказании помощи», – констатировал продюсер Би-би-си.

          «Шесть (!!!) месяцев понадобилось продюсеру Би-би-си по Сирии, чтобы сделать сенсационное открытие: кадры последствий «химической атаки» в сирийской Думе были постановкой «Белых касок», – саркастически заметила в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила, что журналистам RT понадобилось куда меньше времени, чтобы прийти к аналогичному выводу. Теперь же, после того как Би-би-си оперативно открестилась от Далати, «такими темпами мы его скоро на работу возьмем», – заметила Симоньян.

          Пока что о смене места работы Далати ничего не известно. Зато вполне можно прогнозировать, что позиция Запада не изменится. Как не изменилась она после выводов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), о которых газете ВЗГЛЯД напомнил эксперт по химическому оружию Антон Уткин. В отчете ОЗХО «еще летом прошлого года было сказано, что следов применения зарина найдено не было».

          И то, что информация британских журналистов, собранная по горячим следам, не попала на страницы западных газет и на ТВ, совершенно не удивительно, отмечает сенатор Пушков. «Потому что официальная позиция Запада состояла в том, что там была химическая атака. Это просто нам доказывает, что пресса в странах западного альянса работает в унисон с государственными структурами. Претензия на объективность отступает перед политической целесообразностью», – говорит собеседник.

          Так же это было, когда надо было доказать «наличие оружия массового поражения» у режима Саддама Хусейна в Ираке, что стало поводом для вторжения, напомнил Пушков. Заметим, что в 2004 году первым о фальсификации данных «иракского досье» сообщил сотрудник Би-би-си Эндрю Гиллиган, который довольно скоро «ушел по собственной инициативе» из корпорации. «Когда обнаружилось, что этого оружия у Ирака действительно нет, это прошло очень тихо, – напомнил Пушков. – Да, некоторые газеты написали: вот, ничего не нашли. Но никто не приносил извинения, никто не каялся. Даже Джордж Буш-младший, который тогда был президентом США, не брал своих заявлений обратно, не сказал, что война была начата на основании лживых слов».

          Ожидать, что Запад сейчас признает вину, было бы предельно наивным. «Но отрицать показания журналиста Би-би-си Западу будет очень неприятно и сложно, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников. – А нам нужно это использовать, всем показывать. Это уже не первый такой раз, но впервые о подобном заявляет сам западный источник. Это заставит многих критичнее относится к таким новостям на этапе их возникновения. Касается ли это химатаки в Сирии или того, что произошло в Солсбери, и т. д.».

          Сенатор Пушков отмечает:

          «Все знают, что не было химической атаки. Об этом прекрасно знают правительства западных стран и знали с самого начала».

          «Организаторы и получатели выгоды от фейковой химической атаки никогда не признаются в том, что на самом деле это была постановка, и финансирование «Белых касок» в каком-то объеме все равно будет продолжаться. Их не бросят – особенно Великобритания, которая изначально и спонсировала их максимально», – прогнозирует эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин. «Каски» поддерживает не только Британия – на этой неделе стало известно, что эмир Катара готов выделить 2 млн долларов на нужды этой «правозащитной организации». И как сообщил еще в конце января МИД России, «Белые каски» готовятся к съемкам новых инсценировок химических атак – на сей раз в провинции Идлиб, последнем оплоте боевиков в Сирии. Стало известно, что «борцы за правду» помогли боевикам «Ан-Нусры» доставить контейнеры с хлором на юг этой провинции. «Но возможностей устраивать все эти спектакли у «Белых касок» стало намного меньше, поскольку территория, где они могут это делать, сократилась до минимума», – констатирует Фитин.


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