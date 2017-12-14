Освобождение Думы стало важнейшим успехом Асада

Сирийская армия одержала важнейшую победу – Восточная Гута полностью освобождена от боевиков. Операция стала исключительным успехом и с военной, и с политической точки зрения. И если бы не общая ситуация вокруг Сирии, то уже сейчас можно было бы говорить о формальном прекращении многолетней гражданской войны.

Вот уже четвертый день в Восточной Гуте не отмечено боестолкновений, прекратились и обстрелы Дамаска боевиками. Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Думой, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам». По его словам, в истории Сирийской Арабской Республики произошло знаковое событие – водруженный в Думе сирийский государственный флаг ознаменовал взятие под контроль этого населенного пункта и, соответственно, Восточной Гуты в целом.

Оставшееся в Думе население активно приветствовало сирийские и российские войска. В разных районах городах проходят стихийные митинги, люди скандируют «Сирия! Россия!» и братаются с солдатами. При этом выход боевиков из Думы все еще продолжается, также ее стихийно покидают гражданские. Речь идет не столько о семьях бывших боевиков, сколько о людях, оставшихся без жилья и средств к существованию. Через КПП Аль-Вафидин они стремятся достичь организованных правительством Сирии лагерей беженцев и получить гуманитарную помощь и медобслуживание.

Вместе с тем не до конца завершен и вывод боевиков. По договоренности с Дамаском группировка «Джейш аль-Ислам» должна предоставить в ЦПВС и в штаб сирийской армии карты минных полей в Думе и карту так называемого метро – разветвленной системы тоннелей, построенной боевиками с использованием рабского труда за пять лет оккупации. «Джейш аль-Ислам», как это у них заведено, торгуется до последнего и обещает передать карты одновременно с выездом из Думы последней колонны с боевиками. Поскольку безоговорочного доверия боевикам в этом вопросе нет, окончательное разрешение проблемы затягивается. Но в целом это не критичная история.

В связи с этим регулярные части сирийской правительственной армии пока в Думу не входили (несмотря на то, что уже несколько раз поступали информационные вбросы о якобы входе военных в город). Все въезды в Думу на данный момент контролируются российской военной полицией, она же осуществляет патрулирование Думы, хотя это и сопряжено с опасностью для личного состава как раз из-за отсутствия карт минных полей. Тем не менее основные магистрали и площади контролируются именно российскими патрулями.

Кроме того, по соглашению уже не с боевиками, а с выборными гражданскими органами власти правительственные войска лишь временно войдут в Думу для обеспечения контроля за соблюдением мирного договора. На постоянной основе пока никакого правительственного гарнизона в Думе располагаться не будет, а властные полномочия перейдут сразу к гражданским властям района Большого Дамаска. Также не будет производиться какой-либо фильтрации населения силами мухабарата и шабихи. Все это – исключительные особенности мирного соглашения по Думе. Ранее в таком объеме Дамаск на уступки боевикам не шел, как и на такие беспрецедентные послабления в отношении населения территории, которая почти пять лет удерживалась джихадистами.

Надо сказать, что в Сирии достаточно критиков таких исключительных уступок по Думе. Их можно понять – возможно, что боевики из числа особо непримиримых могут оставить там «спящие ячейки», которые будут готовы спровоцировать конфликты в самое неподходящее для этого время. Так случилось в четверг в провинции Хомс, где несколько групп боевиков, предположительно из «спящих ячеек» ИГИЛ*, атаковали район Эль-Карьятейна и блокпост сирийской армии у городка Мухаса.

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Тем не менее общий итог подвести уже можно. В военном плане это исключительный результат. Ликвидирован огромный фронт в самом сердце страны, постоянно отвлекавший на себя значительные силы и средства и угрожавший прорывами и террористическими актами. С минимальными потерями и практически при такой же минимизации прямых боестолкновений в условиях хорошо укрепленных населенных пунктов, снабженных минными полями и уникальной системой подземных коммуникаций, террористический анклав в Восточной Гуте уничтожен. Ликвидирована прямая и явная угроза самой столице Сирии, Дамаску, устранена опасность для мирного населения. Ничего похожего на Восточную Гуту в Сирии больше нет (если отвлечься от «заповедника гоблинов» в Идлибе и вокруг него). Небольшие анклавы боевиков у провинции Хама уже роли не играют. А в политическом плане – устранена последняя оккупированная террористическими группами зона, которая могла бы претендовать на некую «автономность».

То есть политический инструмент под названием «Восточная Гута» перестал существовать. От власти боевиков освобождены до 2,5 миллионов человек, для большинства которых эти пять лет были жизнью в аду. Восточная Гута, помимо всего прочего, была крупнейшим после Ракки рынком рабов, которых продавали на улицах в клетках, поставленных на старые грузовички. Еще в самые первые месяцы после захвата Восточной Гуты боевиками в оазисе были проведены кровавые зачистки христианского населения, алавитов, шиитов и армян. В некоторых населенных пунктах были устроены показательные казни с обезглавливанием и расстрелами до сотни человек за раз.

Ситуация усугублялась диспропорциями населения. До войны, например, та же Дума была городом промышленных рабочих и семей военных, то есть либо христиан и алавитов, либо простых суннитов, то есть сторонников Башара Асада. Репрессии боевиков изменили национальный, религиозный и социальный состав Восточной Гуты до неузнаваемости, поскольку туда постепенно стекались семьи и кланы самих джихадистов. И сейчас восстановление мира и сосуществования в Восточной Гуте потребует от гражданских властей и россиян особых усилий. Во многом именно этим и определялись столь исключительные политические уступки, сделанные боевикам правительством.

Отличительная черта операции в Восточной Гуте: на этот раз никому и в голову не приходило раньше времени провозглашать «полную победу» и давать повод усомниться в реальности происходящего. Поведение правительственных войск было исключительно корректным, а «операции давления» – действительно точечными. И если бы не общая ситуация вокруг Сирии, то уже сейчас можно было бы говорить о формальном прекращении гражданской войны.