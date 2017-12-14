Освобождение Думы стало важнейшим успехом Асада

Взгляд
13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
Разделы

Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
      Подробности...

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Средиземное море вошел еще один американский эсминец с «Томагавками»
          Порошенко выступил с хамским обращением к Путину и россиянамРоссия обвинила Британию в непосредственной организации «химатаки» в СирииПорошенко назвал пункты, которые хочет убрать из договора о дружбе с РоссиейОпубликовано фото МиГ-31 с ракетой «Кинжал»
          Российская компания выступила резко против российских санкций в адрес СШАПостпред Китая при ООН призвал уважать суверенитет СирииПоявились слухи о тайной сделке России и США по Сирии с участием ИзраиляНазваны сроки блокировки Telegram операторами
          Украинский режиссер заявил о «преступном менталитете» россиянСтало известно о первой свадьбе между российским военным и сирийской девушкойДоклад ОЗХО по делу Скрипаля вызвал у России массу вопросовКалининградский курорт вошел в число лучших муниципалитетов страны

          опасность столкновения


          Британские ВВС перестали летать над Сирией «из-за страха перед Россией»

          большие последствия


          Самую стабильную в мире валюту стало лихорадить из-за санкций США против России

          катастрофа на балтике


          Одного из членов экипажа разбившегося Ка-29 спасла случайность

          «в явно политических целях»


          Британские СМИ обвинили Брюссель в сговоре с Газпромом

          30 лет назад


          Американцам припомнили помощь Хусейну в проведении химатаки против Ирана

          «стоял туман»


          Создатель «Новичка» нашел неожиданное объяснение спасению Скрипалей

          Центр под эгидой ИКАО


          Британцы извинились за проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

          ответные меры


          Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

          Статья Суркова


          Александр Чаленко: Русские, должны бороться не с Западом, а за своё место на Западе

          «Странная война»


          Лев Пирогов: Будем дожидаться, чтоб «умные ракеты» Трампа покорили «весьма глупые-с»?

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?

          Освобождение Думы стало важнейшим успехом Асада

          Жители Думы встретили освобождение города криками «Россия! Сирия! Москва!»   13 апреля 2018, 21:25
          Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сирийская армия одержала важнейшую победу – Восточная Гута полностью освобождена от боевиков. Операция стала исключительным успехом и с военной, и с политической точки зрения. И если бы не общая ситуация вокруг Сирии, то уже сейчас можно было бы говорить о формальном прекращении многолетней гражданской войны.

          Вот уже четвертый день в Восточной Гуте не отмечено боестолкновений, прекратились и обстрелы Дамаска боевиками. Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Думой, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам». По его словам, в истории Сирийской Арабской Республики произошло знаковое событие – водруженный в Думе сирийский государственный флаг ознаменовал взятие под контроль этого населенного пункта и, соответственно, Восточной Гуты в целом.

          Оставшееся в Думе население активно приветствовало сирийские и российские войска. В разных районах городах проходят стихийные митинги, люди скандируют «Сирия! Россия!» и братаются с солдатами. При этом выход боевиков из Думы все еще продолжается, также ее стихийно покидают гражданские. Речь идет не столько о семьях бывших боевиков, сколько о людях, оставшихся без жилья и средств к существованию. Через КПП Аль-Вафидин они стремятся достичь организованных правительством Сирии лагерей беженцев и получить гуманитарную помощь и медобслуживание.

          Вместе с тем не до конца завершен и вывод боевиков. По договоренности с Дамаском группировка «Джейш аль-Ислам» должна предоставить в ЦПВС и в штаб сирийской армии карты минных полей в Думе и карту так называемого метро – разветвленной системы тоннелей, построенной боевиками с использованием рабского труда за пять лет оккупации. «Джейш аль-Ислам», как это у них заведено, торгуется до последнего и обещает передать карты одновременно с выездом из Думы последней колонны с боевиками. Поскольку безоговорочного доверия боевикам в этом вопросе нет, окончательное разрешение проблемы затягивается. Но в целом это не критичная история.

          В связи с этим регулярные части сирийской правительственной армии пока в Думу не входили (несмотря на то, что уже несколько раз поступали информационные вбросы о якобы входе военных в город). Все въезды в Думу на данный момент контролируются российской военной полицией, она же осуществляет патрулирование Думы, хотя это и сопряжено с опасностью для личного состава как раз из-за отсутствия карт минных полей. Тем не менее основные магистрали и площади контролируются именно российскими патрулями.

          Кроме того, по соглашению уже не с боевиками, а с выборными гражданскими органами власти правительственные войска лишь временно войдут в Думу для обеспечения контроля за соблюдением мирного договора. На постоянной основе пока никакого правительственного гарнизона в Думе располагаться не будет, а властные полномочия перейдут сразу к гражданским властям района Большого Дамаска. Также не будет производиться какой-либо фильтрации населения силами мухабарата и шабихи. Все это – исключительные особенности мирного соглашения по Думе. Ранее в таком объеме Дамаск на уступки боевикам не шел, как и на такие беспрецедентные послабления в отношении населения территории, которая почти пять лет удерживалась джихадистами.

          Надо сказать, что в Сирии достаточно критиков таких исключительных уступок по Думе. Их можно понять – возможно, что боевики из числа особо непримиримых могут оставить там «спящие ячейки», которые будут готовы спровоцировать конфликты в самое неподходящее для этого время. Так случилось в четверг в провинции Хомс, где несколько групп боевиков, предположительно из «спящих ячеек» ИГИЛ*, атаковали район Эль-Карьятейна и блокпост сирийской армии у городка Мухаса.

          Тем не менее общий итог подвести уже можно. В военном плане это исключительный результат. Ликвидирован огромный фронт в самом сердце страны, постоянно отвлекавший на себя значительные силы и средства и угрожавший прорывами и террористическими актами. С минимальными потерями и практически при такой же минимизации прямых боестолкновений в условиях хорошо укрепленных населенных пунктов, снабженных минными полями и уникальной системой подземных коммуникаций, террористический анклав в Восточной Гуте уничтожен. Ликвидирована прямая и явная угроза самой столице Сирии, Дамаску, устранена опасность для мирного населения. Ничего похожего на Восточную Гуту в Сирии больше нет (если отвлечься от «заповедника гоблинов» в Идлибе и вокруг него). Небольшие анклавы боевиков у провинции Хама уже роли не играют. А в политическом плане – устранена последняя оккупированная террористическими группами зона, которая могла бы претендовать на некую «автономность».

          То есть политический инструмент под названием «Восточная Гута» перестал существовать. От власти боевиков освобождены до 2,5 миллионов человек, для большинства которых эти пять лет были жизнью в аду. Восточная Гута, помимо всего прочего, была крупнейшим после Ракки рынком рабов, которых продавали на улицах в клетках, поставленных на старые грузовички. Еще в самые первые месяцы после захвата Восточной Гуты боевиками в оазисе были проведены кровавые зачистки христианского населения, алавитов, шиитов и армян. В некоторых населенных пунктах были устроены показательные казни с обезглавливанием и расстрелами до сотни человек за раз.

          Ситуация усугублялась диспропорциями населения. До войны, например, та же Дума была городом промышленных рабочих и семей военных, то есть либо христиан и алавитов, либо простых суннитов, то есть сторонников Башара Асада. Репрессии боевиков изменили национальный, религиозный и социальный состав Восточной Гуты до неузнаваемости, поскольку туда постепенно стекались семьи и кланы самих джихадистов. И сейчас восстановление мира и сосуществования в Восточной Гуте потребует от гражданских властей и россиян особых усилий. Во многом именно этим и определялись столь исключительные политические уступки, сделанные боевикам правительством.

          Отличительная черта операции в Восточной Гуте: на этот раз никому и в голову не приходило раньше времени провозглашать «полную победу» и давать повод усомниться в реальности происходящего. Поведение правительственных войск было исключительно корректным, а «операции давления» – действительно точечными. И если бы не общая ситуация вокруг Сирии, то уже сейчас можно было бы говорить о формальном прекращении гражданской войны.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............