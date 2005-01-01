Эксперт по химоружию прокомментировал откровения продюсера Би-би-си о «химатаке» в Сирии

«С технической точки зрения продюсер Би-би-си ничего нового не сказал, потому что в отчете ОЗХО еще летом прошлого года было сказано, что следов применения зарина найдено не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин, комментируя признание продюсера Би-би-си в постановочности видеокадров «химатаки» в сирийской Думе.

«Представитель Би-би-си сказал, что надо подтвердить наличие хлора. Хотя в отчете ОЗХО было черным по белому написано, что одна лаборатория нашла эти продукты, а другая нет. Это означает, что концентрация этих хлорированных продуктов была настолько ничтожной, что в одной лаборатории просто не хватило чувствительности приборов, чтобы их обнаружить. Если бы применение хлора было, то хлорированных продуктов было бы столько, что и самый примитивный анализ показал бы наличие этих продуктов в огромных количествах», – рассказал эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин после откровений продюсера Би-би-си о том, что кадры из госпиталя в сирийской Думе были постановкой.



«Разнобой в результате исследований лаборатории свидетельствует о том, что концентрация хлорированных продуктов слишком низка, соответственно, версия с применением хлора крайне маловероятна», – подчеркнул Уткин.

«Остался лишь один вопрос – повреждение баллонов, якобы содержавших хлор. Утверждалось, что эти баллоны сбросили с вертолетов и самолетов сирийской армии. То есть они попали внутрь помещения через пролом в крыше и тогда уже начали распространять хлор. Но понятно, что баллоны, каждый из которых весит порядка ста с лишним килограмм, а в нем еще и давление в семьдесят атмосфер, если падают с воздуха и проламывают крышу, то должны были бы лопнуть, как скорлупа грецкого ореха под давлением молота в одну тонну», – продолжил эксперт.

«Очевидно, что инспектора ОЗХО должны были это сформулировать или, в худшем случае, дать описание этих баллонов. Ни того, ни другого сделано не было. Вся описательная часть вместо этого была приостановлена, было сказано, что будут показаны фотографии повреждений этих баллонов экспертам, и эксперты сделают заключение о том, каким образом баллоны попали в помещение. Это работа очень несложная. Ну, день это займет, неделю, месяц, ну, два месяца. Только, извините, прошло уже больше полугода, и никакой новой информации не получено», – констатировал Уткин.

Что же касается слов представителя Би-би-си о зарине, то с технической точки зрения он ничего нового не сказал, потому что в отчете ОЗХО еще летом прошлого года было сказано, что следов применения зарина найдено не было, продолжил собеседник.

По мнению эксперта, в западном медиапространстве заявление продюсера Би-би-си оставят без особого внимания. «ОЗХО никогда не скажет, что химическое оружие не было применено. Они используют технически более верную формулировку, что вероятность применения химического оружия в Думе является крайне низкой. Это позволит и СМИ, и политическим силам Запада озвучить констатацию этого факта и просто пойти дальше», – резюмировал Уткин.

«Сейчас СМИ Запада потихоньку одно за другим выскажутся в этом отношении, признавая постановочность записи. Когда выйдет отчет ОЗХО, в котором будет сказано, что вероятность применения химического оружия в Думе является невысокой (они не скажут, что оно вообще не было применено), западные медиа это поддержат, написав, что маленькая вероятность все еще остается, так как ничего не получилось доказать. Таким образом, они всегда могут сослаться на свое признание о постановке съемок в Думе», – считает Уткин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хочет услышать официальную позицию Би-би-си в связи с заявлением продюсера компании о постановке «химатаки» в сирийской Думе. Она напомнила, что ракурс подачи тех материалов был однозначный – в пользу действий так называемой коалиции на территории Сирии.

В апреле 2018 года Захарова также заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой». В Генштабе Минобороны сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

Кроме того, отец сирийского мальчика, участвовавшего в постановочном видео «Белых касок» о якобы произошедшей в Думе химатаке, заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.