Омар Диаб, отец сирийского мальчика, ставшего участником провокационного видео «Белых касок» о якобы произошедшей в городе Дума «химатаке», заявил о готовности дать показания в любых международных организациях, что никакое химоружие правительственные силы не применяли.

«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я и моя семья готовы свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия», – заявил мужчина.

Накануне сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал о том, почему он снялся в постановочном ролике о «химатаке» организации «Белые каски».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ровно 25 лет назад в США провели одну из самых провальных спецопераций в истории спецслужб всего мира, результатом которой стала ужасная смерть 82 человек, в том числе 28 детей, по вине агентов ФБР.